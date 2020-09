El escándalo erótico que protagonizó el diputado salteño Juan Ameri en una sesión virtual de la Cámara de Diputados ya hizo eco en el escenario internacional. Medios de importante cobertura de países como España, Estados Unidos y Brasil se encargaron de cubrir el disturbio argentino.

El video de la escena se viralizó en las redes sociales y llegó a ser tendencia en Twitter, repercutiendo así en los diferentes portales del planeta. Se trata de las imágenes que trascendieron de una reunión zoom del órgano legislativo en la que se ve al diputado Ameri besando el pecho de una mujer que está sentada en su regazo.

El País (España)

En España, el diario El País ironizó: “La cuarentena y el teletrabajo no se llevan del todo bien en el Congreso argentino”.

El medio europeo aprovechó para referirse a otros escándalos que ocurrieron en el órgano legislativo desde que empezaron las sesiones virtuales debido al aislamiento por coronavirus: “Ya mostraron diputados dormidos, otros cambiándose la ropa con la cámara encendida y hasta algún pillo que puso su foto para disimular su ausencia. Este jueves, sin embargo, hubo escenas de sexo explícito."

"La escena no pareció el descuido de una accidentada escena de alcoba. La pareja está sentada con la vista fija a la cámara cuando el diputado se gira sin mediación y baja el escote de su mujer”, describió el portal español.

The Washington Post (Estados Unidos)

La polémica también llegó a Estados Unidos. El medio Washington Post publicó: “mientras otros legisladores debatían proyectos de ley, se podía ver al diputado Ameri del partido gobernante, bajándole la camisa a su esposa y besando uno de sus pechos”.

O'Globo (Brasil)

En Brasil, periodistas del O'Globo titularon: “Diputado intercambia caricias con su mujer en plena sesión virtual en la Argentina”. “Durante una sesión sobre el pago de pensiones a los jubilados, una mujer se sentó en el regazo de Ameri y los dos comenzaron a intercambiar caricias. En un momento dado, el parlamentario besa los pechos de su pareja”, comentaron.

El medio francés Ouest France se refirió a los dichos del funcionario: “confundido, Juan Emilio Ameri, trató de disculparse y explicó que pensaba que no estaba en línea en ese momento”.

France 24

Para justificar sus acciones, el diputado declaró: “La conexión es muy mala, se me cayó internet, justo mi pareja sale del baño y le pregunté cómo quedaron las prótesis porque hace diez días se operó, me dijo que quedaron bien, me mostró las cicatrices, y le dije ¿te puedo dar un beso? y le di un beso en la teta, eso es todo”. Esta explicación llamó mucho la atención de varios portales, que tradujeron los dichos a varios idiomas.

CNN en español

Por otro lado, CNN tituló “Escándalo del Congreso argentino, diputado aparece en situación íntima en sesión virtual” y El Observador de Uruguay replicó: “Un legislador argentino besó los senos de una mujer en medio de sesión por Zoom y fue suspendido”.