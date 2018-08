Esta es la carta que el joven argentino le entregó al Papa. (Twitter - @mellamonicolas)

El pasado miércoles,, un joven argentino que vive en Roma se acercó a una de las audiencias que ofrece el Sumo Pontífice para regalarle un pañuelo verde, simbolo de la lucha a favor de la legalización del aborto, y una carta en la que hacía referencia al tema y su respectiva votación a realizarse el próximo 8 de agosto.Tras el encuentro con Francisco, Fuster detalló: "El Papa fue sumamente amable; se detiene con casi todos. Entre toda la gente que gritaba, tomó la carta y el pañuelo (no estoy seguro de que haya entendido de qué se trataba). Le dije que era una carta importante y que, si quería, podía leerla. Me sonrió de manera transparente y se la entregó a uno de sus asistentes. No dijo una sola palabra, pero evidentemente eso no era necesario".