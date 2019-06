Un día antes de que en el mundo se celebre el Día Mundial del Orgullo LGTB, un acto de homofobia quedó registrado en el video de un usuario que decidió compartirlo y repudiarlo en redes sociales. El hecho se dio en un local de comida rápida de Barcelona, España, donde un joven fue increpado por "vestir demasiado femenina".

"Te voy a hacer heterosexual a hostias (piñas)", dice el agresor al joven que viste unos shorts de jean y camiseta amarilla fluo, mientras la víctima se queja ante un empleado de seguridad de un local de comida rápida, que mira y no hace nada frente a la violencia verbal, de acuerdo a lo registrado en el video.

Un amigo de la víctima, que presenció la agresión que tuvo lugar el jueves en el centro de la capital catalana, grabó lo ocurrido y el video se hizo viral.

"Todo el apoyo frente a esta agresión homófoba. Barcelona es una ciudad orgullosamente diversa y defenderemos la libertad de género y sexual de todas las personas. Mañana sábado llenemos nuestras calles en la celebración del orgullo", escribió la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en Twitter.

"Da igual como nos vistamos, da igual si tenemos pluma, da igual si nos besamos en público, da igual si somos nosotros mismos, siempre habrá neandertales que les moleste ver diversidad y personas con personalidad propia. La lucha sigue, como cada año", afirmó en tanto un influencer conocido como Celopan, que divulgó el mensaje en las redes.

La agresión coincidió con el acto con el que cada año da inicio el Pride Barcelona. "Completamente indignados con el grave episodio de homofobia sufrido ayer en un establecimiento cercano al pregón de la Plaza Universitat". "Todo nuestro apoyo a la víctima y animamos a hacer la correspondiente denuncia al Observatorio contra la homofobia", afirmaron desde la organización del evento.

En el video se puede ver que el chico se acerca a un guardia de seguridad mientras su agresor lo hostiga. "¿En serio tengo que aguantar que un chaval me diga que no me puedo vestir así?", pregunta. El homófobo, por su parte, le responde que está en un sitio público y que vestir como él es una falta de respeto a él y también a los niños que están allí.

La tensión de la discusión aumenta, y el joven recuerda que es el día del Orgullo Gay, y el hombre le dice que "también es el día de soltar hostias (...) te voy a hacer heterosexual a hostias", antes de amenazar con pegarle. Luego lo insta a salir del local e insiste en pegarle para que "la mariconería se te quite". La intervención de otro hombre hizo que el agresor abandonara el lugar acompañado por el empleado de seguridad.