Australia registró este martes la mayor temperatura media de su historia al alcanzar los 40,9º C en todo el país y superó al anterior registro de 2013, cuando se llegó a los 40,3º C, informó la Oficina de la Meteorología (BoM, según sus siglas en inglés).



Sin embargo, los meteorólogos consideran poco probable que las temperaturas sigan alcanzando estas cifras, que se han registrado debido a una ola de calor que asola al país desde hace unos días.



El punto más caliente de Australia este martes fue Ceduna, al sur del país, donde se registraron 46,5º C, según la BoM.

Los más de 40 grados derritieron las redas del camión.



"Se espera que la masa de aire caliente se desplace por todo el país en los próximos días y las condiciones de la ola de calor pueden pasar de severas a extremas", explican meteorólogos de BoM.



Hasta el momento, informó la agencia DPA, la ciudad de Oodnadatta, en el sur de Australia, ostenta el récord del lugar más caluroso con 50,7º C, que se alcanzó el 2 de enero de 1960, y en estos días se prevé que los termómetros rocen los 47 grados.



Por otra parte, esta ola de calor coincidió con la actual lucha que están viviendo contra la sequía, que se ha producido en los últimos dos años, y con varios incendios forestales que se iniciaron a principios de 2019 en la región oriental de Australia.

Cocinó dentro de su auto

Un australiano le sacó provecho a las altas e históricas temperaturas y cocinó un pedazo de carne dentro de su vehículo.