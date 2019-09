Un recién nacido prematuro murió el pasado viernes en Perú, luego de que médicos del hospital certificaran por error su muerte y enviaran a la criatura a la morgue, donde permaneció diez horas expuesto a bajas temperaturas.

El hecho ocurrió en el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz de la localidad de Puete Piedra, Lima. Allí de acuerdo con los medios locales, nació el bebé de Laura Argomedo a las 26 semanas de gestación. Poco tiempo después del nacimiento de la criatura, los médicos declararon erróneamente su muerte y lo mandaron a la morgue en dos ocasiones.

En la primera se dieron cuenta que era un error, por lo que trasladaron de nuevo al pequeño, que pesaba 780 gramos, a la sala de pediatría. Luego, en ese misma área, concluyeron otra vez su deceso y dispusieron que el bebé volviera a la cámara funeraria, donde permaneció por diez horas.

Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, sitio donde sucedió el hecho.

La madre del pequeño aseguró que el personal de limpieza del hospital "oyó el llanto del bebé", pero nadie le prestó atención. Finalmente, fue un fiscal quien descubrió que el menor aún se encontraba vivo, tras ingresar a la morgue en busca de otro cadáver.

La urgencia del caso hizo que el recién nacido fuese trasladado al área de cuidados intensivos del Instituto Nacional de Salud del Niño, en la localidad de San Borja, lugar donde falleció. La causa de su muerte fue la exposición a las bajas temperaturas, donde estuvo durante horas.

La madre sostuvo: "Es algo que no puedo superar, ¿cómo mi hijito pudo sobrevivir tantas horas solito? Ninguna autoridad del hospital me explicó por qué no se atendió a mi hijito. ¿Por qué no se lo ayudó? Voy a seguir hasta lo último".

Luego de lo ocurrido, el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz abrió un proceso administrativo de investigación hacia el personal que intervino en la muerte del bebé. En tanto, la propia Fiscalía del distrito también realizará una pesquisa a la institución médica, con el objetivo de dar con los responsables.