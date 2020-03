Una vez más el ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton quedó en el ojo de la tormenta luego de difundirse una serie de declaraciones sobre sus encuentro íntimos con Mónica Lewinsky.



De esta manera, la prensa mundial se hizo eco de sus dichos, los cuales fueron pronunciados durante una entrevista para una nueva serie documental que trata sobre la vida de su esposa, Hillary, llamada en forma homónima.



Según reveló el ex mandatario yanqui, sus aventuras con quien por entonces era su secretaria en la Casa Blanca, tuvieron lugar porque esto lo ayudaba a "controlar mis ansiedades".



Luego, sostuvo que "la presión del trabajo" era demasiada y por este motivo dijo: "Aquí hay algo que me distraera por un tiempo". Y en esta línea agregó que su amorío con Lewinsky fue una de las "cosas" que lo ayudó con sus propios problemas.

En el documental de Hulu, que dura cuatro horas y fue emitido por DailyMailTV, Clinton aseguró que su trabajo era tan duro que lo hacía sentir como "un boxeador que se había preparado para 15 rounds y había hecho 30. Por eso te sentís tambaleando". Fue en uno de estos momentos que miró a Lewinsky como una distracción temporaria.



En tanto, el ex mandatario yanqui aprovechó la ocasión para disculperse con su ex secretaria y aseguró que se siente "terrible" ya que este "asunto" cambió su vida. Más tarde, sostuvo que "en algún momento cuando las cosas no vuelven a la normalidad tienes que decidir cómo definir lo normal".

Durante el rodaje, Bill detalló el momento en el que le contó a su esposa la infidelidad: "Fui y me senté en la cama y hablé con ella. Le dije exactamente lo que sucedió, cuando sucedió. Dije que me siento terrible por eso. Hemos pasado bastante en los últimos años. Dije que no tengo defensa, es inexcusable lo que hice".

En la siguiente escena Hillary dice, como nunca antesfrente a cámara: "Estaba devastada. Yo no lo podía creer. Personalmente me lastimé y no puedo creer esto, no puedo creer que hayas mentido". Luego, Hillary le dijo a Bill que él debía contarle todo "a su hija Chelsea, que tenía 18 años en ese momento". Según Hillary: "Él pensó que era peor que decirle a su esposa y dijo que hacerlo era "horrible"".



Por su parte, según la prensa internacional, Hillary se muestra con franqueza y revela que su matrimonio debió realizar un asesoramiento "doloroso". Además, manifestó que aceptó hacer la serie "porque no me estoy postulando para nada".



Cabe aclarar que el documental muestra, como nunca antes, el círculo íntimo de la familia Clinton, repasando la vida de Hillary, desde que era una estudiantes hasta el día que perdió las elecciones, frente a Donald Trump, en 2016, hurgando en el escándolo sexual que se hizo famoso mundialmente.

Este es el anuncio de la serie documental sobre Hillary Clinton