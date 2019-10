El gobierno de Bolivia garantizó este lunes a la oposición y a la comunidad internacional un recuento transparente de los resultados de las elecciones del pasado domingo, y pidió "no cargar innecesariamente el ambiente" con protestas, después de que el principal candidato opositor, Carlos Mesa, llamara a la movilización ante las sospechas de fraude.



El ministro de Comunicación, Manuel Canelas, abogó por ser "respetuosos" con el cómputo oficial que lleva a cabo el Tribunal Supremo Electoral (TSE), llamó a "otros sectores políticos" a ser responsables y respetar los resultados, y advirtió que "no es correcto generar confusión", según la agencia de noticias EFE.



Canelas aseguró que "no es verdad" que el TSE se comprometiera a divulgar al 100% los resultados preliminares, después de que Mesa denunciara como irregular que ese conteo fuera detenido con 83% de las mesas escrutadas.



Tras la detención del conteo, Mesa afirmó que el órgano electoral obedece órdenes de Morales para evitar una segunda vuelta y llamó a protestas cívicas para evitar un fraude.



Hasta este mediodía, el recuento oficial había avanzado hasta 30,50% de los votos totales y daba a Mesa 44,44% de los sufragios y a Morales, 40,63%.



En tanto, el canciller, Diego Pary, afirmó que países como Brasil, la Argentina y Estados Unidos, además de organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE), iban a ser invitados a seguir en vivo el recuento.



"Nos interesa que el proceso concluya con toda la transparencia", subrayó, y recordó que el proceso está supervisado por unos 230 observadores de organismos internacionales.



Tanto Canelas como Pary auguraron que el triunfo del MAS de Morales será "claro".



Si ningún candidato a la Presidencia obtuviera la mitad más uno de los sufragios, o 40% con 10 puntos de ventaja sobre el segundo, los dos candidatos más votados deberán medirse en segunda vuelta el 15 de diciembre próximo.