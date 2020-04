El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, admitió que en el país existe una "crisis institucional" con el Supremo Tribunal Federal (STF), el cual suspendió el nombramiento del jefe de la policía, y advirtió a sus adversarios que no permitirá ser convertido en un "pato manco" sin poder.

El mandatario consideró "política" la decisión del STF que este miércoles suspendió el nombramiento de su "amigo" Alexandre Ramagem como titular de la Policía Federal.

"Estoy molesto porque según mi parecer fue una decisión política. Yo respeto la Constitución, pero todo tiene un límite", afirmó prácticamente a los gritos al dejar esta mañana la residencia oficial, el Palacio de Alvorada, en Brasilia.

El juez Alexandre de Moraes, del STF, impidió el nombramiento de Ramagem como jefe policial tras hacer lugar a una acción del Partido Democrático Trabalhista (PDT, centroizquierda).

"Yo aún no digerí la decisión del señor Alexandre de Moraes, no la digerí; no es esta la forma de tratar a un Jefe del Ejecutivo contra quien no hay una sola acusación de corrupción", aseveró Bolsonaro, citado por la agencia de noticias ANSA.

En su demanda ante el STF el PDT mencionó que el comisario Ramagem es amigo de la familia presidencial, en particular de Carlos Bolsonaro, hijo del gobernante, quien es investigado en la Justicia por su vinculación con una organización que envió "fake news" (noticias falsas).

Según ese recurso el mandatario violó el principio de la "impersonalidad" e incurrió en "abuso de poder", entre otras transgresiones a la legislación y la Constitución.

Luego de sus críticas al juez De Moraes a primera hora de la mañana en Brasilia, Bolsonaro volvió a tratar el tema durante una visita a la ciudad de Porto Alegre, la más importante del sur brasileño.

"No voy a admitir ser un presidente 'pato manco', rehén de las decisiones de quien sea, se lo digo al señor Alexandre de Moraes. Esa decisión (impedir el nombramiento del comisario) es una afronta al presidente de la República", disparó.

Se desprende de estas declaraciones que Bolsonaro no está dispuesto a ceder en medio de la peor crisis desde el inicio de su mandato que comenzó hace poco menos de una semana cuando renunció el ministro de Justicia, el ex juez Sérgio Moro.

Al presentar la dimisión, el popular Moro, que digirió la causa Lava Jato y mandó a la cárcel al ex presidente Lula da Silva, formuló duras críticas a Bolsonaro, a quien acusó de presionar para acceder a los informes de inteligencia de la Policía Federal, en especial los que tuvieran informaciones sobre sus hijos, todos con causas o denuncias en curso.

A partir de las explosivas revelaciones de Moro hubo una serie de denuncias contra Bolsonaro ante el Supremo y al menos dos pedidos de impeachment ingresados a la Cámara de Diputados.

El mandatario lanzó una amenaza a su ex ministro Moro, a quien le advirtió que tiene en su poder las grabaciones de conversaciones entre ambos, las cuales está dispuesto a divulgar.