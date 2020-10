El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, desautorizó este miércoles a su ministro de Salud, el general Eduardo Pazuello, y negó la adquisición de la vacuna Coronavac del laboratorio chino Sinovac que desarrolla en el estado de San Pablo el centro público Instituto Butantan.



"Todo será aclarado hoy, no compraremos vacunas chinas", afirmó Bolsonaro en Facebook, al intercambiar mensajes con seguidores de ultraderecha que lo cuestionaron por la decisión del ministro Pazuello, anunciada en videoconferencia con 24 gobernadores.



Incluso en un comentario utilizó la palabra "traición" supuestamente en referencia al general Pazuello, quien asumió luego de la renuncia de dos médicos como titulares del Ministerio de Salud, Luiz Mandetta y Nelson Teich.

- A vacina chinesa de João Dória:- Para o meu Governo, qualquer vacina, antes de ser disponibilizada à população,... Publicado por Jair Messias Bolsonaro en Miércoles, 21 de octubre de 2020

"No será comprada", dijo Bolsonaro sobre la vacuna que desarrolla el Instituto Butantan, centro estatal paulista que es el principal proveedor de vacunas de Brasil y el mayor productor de vacunas para la gripe común más grande del Hemisferio Sur.



Bolsonaro mantiene un enfrenamiento con su ex aliado electoral en 2018 Joao Doria, ya que eobernador paulista ultraliberal abrió una oficina de negocios en la ciudad china de Shanghai y cerró el acuerdo con el laboratorio privado chino Sinovac.



La decisión de Bolsonaro abre un nuevo frente de potencial conflicto con China, luego de que el Presidente recibiera el martes al asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Robert O'Brien, quien hizo campaña para que Brasil no adquiera la tecnología 5G de la empresa china Huawei.

A cambio, Bolsonaro dijo públicamente que iría a la investidura del presidente Donald Trump, confiando en su reelección en las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos.



La embajada de China en Brasil protestó por las intenciones de la visita de O'Brien y recordó los casos de espionaje contra el Gobierno brasileño, en referencia al escándalo revelado por el ex espía informático Edward Snowden, actualmente asilado en Rusia.



La vacuna Coronavac es la primera que debe ser sometida a análisis del ente regulador brasileño Anvisa, controlado por el Gobierno federal.

El ministro Pazuello y los gobernadores acordaron comenzar a vacunar en enero, tras lo cual se incorporará a partir de febrero la vacuna británica de Astrazeneca, de la Unviersidad de Oxford, a la cual el Gobierno brasileño adhirió para ser parte del consorcio mundial de compradores de la vacuna.



China es el principal socio comercial de Brasil desde 2009, cuando desplazó de ese lugar a Estados Unidos.



Brasil, principal socio comercial de Argentina, se aproxima a los 155.000 muertos por coronavirus, una cifra solo superada por Estados Unidos. A la vez, es el tercero, con 5,3 millones de casos, en número de infectados acumulados, detrás de Estados Unidos e India.