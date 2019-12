Jair Bolsonaro, abrió la privatización de tres parques nacionales ubicados en los estados de Paraná, Maranhão y Ceará con el fin de incrementar el flujo turístico, según un decreto publicado este miércoles el Diario Oficial de ese país.



Los terrenos liberados para la explotación privada son los parques nacionales do Iguaçu (Paraná), frente al argentino Cataratas del Iguazú, el Dos Lençóis Maranhenses (Maranhão) y el de Jericoacoara (Ceará).



La medida forma parte del Programa Nacional de Desestatización, vigente en Brasil desde la década de 1990 y que ha sido usado por los sucesivos Gobiernos para dar en concesión bienes y servicios públicos al sector privado.

Los parques son considerados unidades de conservación federal, es decir que son áreas naturales creadas y protegidas por el poder público municipal, estadual o federal, en las cuales sólo se puede usar sus recursos naturales de forma indirecta.



Según el decreto, el estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social podrá ser contratado para preparar los estudios necesarios para las concesiones y para apoyar la supervisión de los servicios técnicos y la revisión de los proyectos que sean contratados.



La medida incluye tanto a la privatización de servicios e infraestructura como a la liberación del mercado aéreo a empresas extranjeras y facilidades para que ciudadanos de Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón y China obtengan visas para visitar Brasil. Brasil recibe en la actualidad un promedio de 6,5 millones de turistas por año, y aspira a duplicar esa cifra en 2022.

El Parque Nacional do Iguaçu ocupa una superficie de 67.620 hectáreas, y recibe 1,7 millones de visitantes por año por sus célebres cataratas, que comparte con Argentina.



En tanto, Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses ocupa un área de de 155 mil hectáreas, siendo 90 mil de dunas y lagunas, y es visitado por más de 100.000 visitantes al año, mientras que el Parque Nacional de Jericoacoara, de 8.416 hectáreas, recibe cerca de 150 mil visitantes por año.

Bolsonaro descartó la privatización de bancos estatales

Por otra parte, Bolsonaro, descartó este martes que su gobierno tenga en estudio la privatización de los estatales Banco do Brasil y Caixa Económica Federal, las dos mayores entidades financieras públicas del país.



La información de que el Gobierno estaría evaluando la posible privatrización del Banco de Brasil fue publicada ayer por el diario O Globo. "Por mi parte no existe ninguna intención de pensar en privatizar Banco do Brasil o Caixa Económica. Cero", afirmó Bolsonaro a los periodistas que lo consultaron en Brasilia, informó EFE.



O Globo publicó que el equipo económico del ministro de Economía, Paulo Guedes, estaría discutiendo la privatización del Banco do Brasil, según informaron fuentes que acompañan de cerca el programa de desestatización del Gobierno brasileño.



La privatización del mismo, según el diario, no sería realizada a corto plazo, pero podría ocurrir antes del fin del mandato de Bolsonaro, el 1 de enero de 2023.



"Si un funcionario de tercer escalón dice eso, no tengo nada que ver con eso, no tengo cómo controlar a centenas de miles de funcionarios en Brasil", agregó Bolsonaro.



La administración de Bolsonaro lanzó un amplio plan de privatizaciones y concesiones con el que busca recursos para el Estado y reequilibrar las maltrechas cuentas públicas del país.



No obstante, el ministro Guedes admitió recientemente que el plan de privatizaciones está siendo más difícil que lo previsto inicialmente, pero señaló que hasta ahora alcanzó los 100.000 millones de reales (unos 23.810 millones de dólares).



El titular de Economía subrayó que el Gobierno intentará "vender todo" lo que esté a su alcance e indicó que está siendo estudiado un proyecto de privatización que podría otorgar 250.000 millones de reales (cerca de 60.000 millones de dólares) a los cofres del Estado, aunque evitó dar detalles del mismo.