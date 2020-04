El presidente de Brasil, Jair Bolsonario, salió al cruce de la críticas de gobernadores, jueces y parlamentarios por participar de una manifestación en Brasilia en la que se reclamó una intervención militar y dijo que él no puede ser golpista porque ya está en el poder.



"La gente normalmente conspira para llegar al poder. Yo ya estoy en el poder. Ya soy presidente de la República. Realmente, soy la Constitución", declaró en una breve comparecencia en la puerta del Palacio de Alvorada, la residencia oficial.



El mandatario aseguró además que "la democracia y la libertad están por encima de todo", aclarando que sus palabras durante la manifestación a la que concurrió el último sábado en Brasilia, solo querían destacar el papel de las Fuerzas Armadas, "nada más".



"Vean mi discurso. No hablé nada en contra de otro poder" del Estado, cuestionó a la prensa.

.



Las declaraciones del presidente ocurrieron casi en paralelo a la ola de críticas de jueces, parlamentarios y gobernadores que consideraron a sus declaraciones un agravio a la democracia.



El fondo de la cuestión fue la participación de Bolsonaro en una concentración convocada ayer en Brasilia donde, subido a una camioneta y rodeado de sus seguidores, volvió a cargar contra "la vieja política" y a destacar el espíritu "patriótico" de los brasileños.



Los centenares de simpatizantes que se congregaron en la puerta del Cuartel General del Ejército reclamaron abiertamente una intervención militar, encabezada por el mandatario, contra los poderes Legislativo y Judicial y agitaban carteles y consignas como "Intervención militar con Bolsonaro", "Fuera Maia", en referencia al presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia- y hacían alusión al "AI-5", el sombrío decreto contra los derechos humanos en la dictadura (1964-1985).



Allí, el Jefe de Estado brasileño atacó al Congreso, mientras sus simpatizantes lanzaban consignas alentando su cierre y el del Supremo Tribunal.



Esta mañana, el líder ultraderechista aprovechó la oportunidad para cargar contra la prensa a la que acusó de tergiversar los hechos para "intentar llevar a la opinión pública a la idea de que quiere un retroceso".



"¿Y contra quién estoy conspirando? Falta un poco de inteligencia entre quienes me acusan de ser dictatorial" le espetó a los periodistas y se negó a responder las preguntas de algunos medios, como Folha o Estado de Sao Paulo.



"Aquí quien va a hablar soy yo. Quien no me quiera escuchar, está disculpado" desafió, según informó la agencia DPA.

Bolsonaro tosiendo en medio del acto en Brasilia