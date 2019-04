El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, afirmó que Brasil al menos no es gobernado por “una banda” de borrachos, al ser interrogado sobre las declaraciones en las que el ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva aseguró que el país era gobernado por “una banda de locos”.



“Por lo menos no es una banda de cachaceiros (que se emborrachan con cachaza)”, afirmó el líder de la ultraderecha brasileña al ser interrogado por periodistas sobre las declaraciones que el dirigente socialista hizo el viernes en la primera entrevista que concedió a la prensa desde que fue encarcelado en abril del año pasado para purgar una condena por corrupción y lavado de dinero.



Por último, el jefe de Estado agregó que Lula dijo “bobadas” sobre su gobierno y lo retó a comparar las dos administraciones.