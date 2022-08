Sylvester Stallone no retrocede en esta pelea. El creador y estrella de la icónica franquicia cinematográfica lleva mucho tiempo luchando por los derechos de las películas que él mismo escribió. En su más reciente reclamo, "Sly" acusó a los productores de los recientes spin-offs de "parásitos" por "explotar" a los personajes originales de "Rocky" con sus continuaciones.

A principios de este mes, Stallone publicó en Instagram una fuerte carta (ya eliminada) dedicada al productor Irwin Winkler para que le diera "al menos un poco de lo que queda" de los derechos de la franquicia para que pueda "dejarles algo de Rocky" a sus hijos. Con el reciente anuncio de un posible spin-off centrado en el personaje del villano Drago, el actor volvió a tomar a las redes sociales para expresar su frustración.

La semana pasada se filtró un rumor de que "Rocky" continuará sin Stallone, tanto en una tercera película de Creed como en un spin-off de Ivan Drago, que se centrará en el boxeador ruso interpretado por Dolph Lundgren (que primero apareció en "Rocky IV"), sus orígenes y su relación con su hijo, el Viktor Drago de Florian Munteanu, quien ya hizo su debut en "Creed 2".

Ninguno de los proyectos involucrará a Stallone en absoluto, dejándolo nuevamente sin ganancias y razonablemente enfurecido: "Una vez más Irwin Winkler, este productor patético de 94 años, y sus hijos buitres e imbéciles, Charles y David, vuelven a recoger los huesos de otro maravilloso personaje que creé sin ni siquiera avisarme...", escribió en un posteo de Instagram que más tarde eliminó. "Me disculpo con los fans, nunca quise que los personajes de Rocky fueran explotados por estos parásitos", continuó.

Stallone también disparó contra el actor que interpretó a Ivan Drago en la cuarta película de la saga.

El actor también criticó a Dolph Lundgren, quien interpretó a Ivan Drago en "Rocky IV" y "Creed II", por no contarle sobre el spin-off. "Por cierto, alguna vez tuve nada más que respeto por Dolph, pero desearía que él me hubiera dicho lo que estaba pasando a mis espaldas", dijo Stallone. "Mantén a tus verdaderos amigos cerca", concluyó filoso.

Después de la publicación, Lundgren se acercó a la prensa para aclarar la situación: "No hay un guion aprobado, no hay acuerdos establecidos, no hay director, y personalmente tenía la impresión de que mi amigo Sly Stallone estaba involucrado como productor o incluso como actor. Hubo una filtración de prensa la semana pasada que fue desafortunada. Estoy en contacto con el Sr. Balboa, solo para que todos los fanáticos puedan relajarse", afirmó.

Esta no es la primera vez que Stallone habla sobre la franquicia. En una entrevista de 2019 con Variety, dijo que tiene "cero propiedad de Rocky", a pesar de haber escrito y protagonizado la película original de 1976 que ganó tres premios Oscar. "Cada palabra, cada sílaba, cada error gramatical fue mi culpa", dijo. "Fue impactante que nunca llegara a suceder, pero me dijeron: 'Oye, te pagaron, entonces, ¿de qué te quejas?' Estaba furioso".