La generación que lloró a lágrima tendida por el final de "Diario de una Pasión" enfrenta un nuevo momento emotivo, esta vez de la mano de TikTok. En la plataforma de los videos cortos se volvió viral la increíble historia de amor de una pareja de avanzada edad, que revive la alegría de su compromiso todas las semanas.

En las imágenes compartidas por la hija del matrimonio desde su cuenta personal, ella narra como la pareja lleva 45 años de casados, pero los efectos del alzhéimer sobre la memoria de la mujer provocaron que no reconozca a su marido. En lugar de intentar sacudir su memoria con la historia de su romance, este abuelo ideó una forma de traerle inmensa alegría a su esposa una y otra vez.

Arreglando su corbata con la ayuda de su hija Katy, el hombre termina de ponerse su traje y se acerca a su mujer. "Me recuerdas a mi esposo", dice su esposa cuando enfoca su vista en su cara. Sonriendo, el hombre acerca una simple banda dorada y la desliza en el dedo de su mujer.

La reacción de su amada es devastadora: sorprendida y emocionada, deja que coloque el anillo en su dedo antes de comenzar a sollozar y acercarse para besar a su esposo. "Si bien ella no lo recuerda, si recuerda como la hacía sentir", se lee en el video, que informa que el hombre renueva su propuesta todas las semanas para traer una sonrisa a su mujer: "Él hace esto todas las semanas, ¡y ella siempre dice que sí!"



El clip publicado por la hija de ambos finaliza cuando se abrazan y sellan el pacto de amor con un romántico beso. Las imágenes en TikTok acumulan más de 10 millones de reproducciones y más de dos millones de 'me gusta's. El video fue tan popular que se replicó en Twitter, donde también movió los corazones de los usuarios.

En ambas plataformas, los comentarios positivos no se hicieron esperar, con cientos de internautas conmovidos por el tierno momento: "No estoy llorando"; "No me voy a conformar con menos"; "Se me hizo muy tierno, quiero un amor así"; "Cámara, quién está picando cebolla"; "Ay no, sí lloré"; "Eso sí es amor", se lee entre las reacciones.