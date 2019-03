Este aberrante hecho tuvo lugar en España, donde un juzgado de Alicante investiga una posible agresión sexual en manada a una chica de 15 años en un pueblo de la comarca de la Marina Alta y la Guardia Civil, indicaron fuentes cercanas al caso, y por el ataque hay cuatro menores detenidos.

Según informaron los medios locales, los agentes tendrían en su poder los celulares de los adolescentes para rastrear un video en el que podría haber quedado reflejada la violación múltiple, publicó la agencia de noticias EFE, tras la denuncia de la menor que así lo indicaba.

En tanto, los hechos habrían sucedido el pasado mes de julio pero la denuncia fue presentada recién el último 1 de marzo, ya que la menor abusada no lo hizo antes por miedo y el caso recientemente salió a la luz debdió a la detención de los implicados, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Menores.

Por su parte, el diario El Mundo informó los detalles del conmocionante ataque que tuvo lugar una noche del pasado verano, cuando la denunciante y una amiga se encontraron con los cuatro jóvenes, que tendrían nacionalidad marroquí y estudian en el mismo instituto que ellas, y pasaron juntos unas horas sin que se produjera ninguna situación extraña.

Pero, según la menor, cuando su amiga se fue y ella se quedó sola con los cuatro no le dejaron irse cuando intento hacerlo y usaron la violencia para retenerla, incluidos algunos golpes. Después la habrían llevado a una zona apartada, la habrían desnudado y los cuatro la habrían agredido sexualmente.

Además, después del ataque sexual, uno de ellos le mostró un video que habrían grabado con la agresión y le reclamó 50 euros para no difundirlo entre sus conocidos en el instituto público al que asisten. Pese a que no pagó, las imágenes no parecen haberse difundido.

En su declaración, la menor afirmó que expresamente les dijo que no quería mantener relaciones sexuales con ellos, pese a lo que sus compañeros habrían seguido adelante y le habrían forzado a tenerlas.

La víctima de 15 años explicó que tras violarla, los cuatro se fueron, y ella se vistió y regresó a su casa aunque no le contó a sus padres la agresión que había sufrido. De hecho, necesitó 8 meses para dar el valiente paso y presentar la denuncia, según publicó la citada agencia de noticias, aunque la firmeza de su testimonio y los detalles aportados hacen verosímiles los hechos para los investigadores.



Otras "Manadas" con video

La denuncia guarda evidentes similitudes con otras dos recientes, tanto por el hecho de que la víctima se refiera a una agresión sexual múltiple como porque se grabara un video durante la misma.

En el caso de "La Manada" de los Sanfermines de 2016, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, decidió mantener la condena por abuso sexual y no por agresión, aunque dos de los jueces sí la apreciaron. En ese caso, fueron siete videos los que grabaron los cinco condenados, que en total registraron un minuto y cuarenta segundos de su delito.

De esta manera, cuatro de ellos deberán afrontaron a final de este año un juicio por otro presunto abuso sexual a una joven en Pozoblanco (Córdoba) en mayo de ese año en el que también grabaron un video. No se descarta que pudieran haber drogado a la víctima.

El pasado 1 de enero, en Callosa d'en Sarrià (Alicante), una joven denunció haber sido agredida sexualmente por cuatro jóvenes que están en prisión provisional, recordó elperiodico.com. En este caso, un video de cinco minutos grabado por uno de ellos, en el que no se les veía la cara pero sí las ropas supone una prueba clara, tanto de los actos como de la negativa expresa de la chica.

Pero, además, la madre y la hermana de uno de ellos llamaron a la Policía al ver lo que estaba pasando y cuando los agentes llegaron tres de ellos estaban en plena agresión y la joven tenía claros síntomas de estar bajo los efectos de las drogas.