Se difundieron imágenes para concientizar sobre el maltrato animal. (Captura)

Organizaciones a favor de los animales difundieron dos terribles videos que muestran cómo cazadores furtivos torturaron a una osa, sus cachorros y a un león cuando dormían. El primero de los casos ocurrió en Alaska, Estados Unidos, mientras que el segundo transcurrió en Zimbabue.

Uno de los videos difundidos muestran cómo padre e hijo, ambos cazadores furtivos, mataron a una osa negra americana y a sus dos crías en Alaska. Los acusados, Andrew Renner y Oren Renner, fueron sentenciados en enero último por el crimen cometido en 2018.

Las imágenes, captados por una cámara oculta que estaba instalada debido a un estudio sobre la vida silvestre, fueron dadas a conocer por la ONG a favor de los derechos de los animales The Humane Society of the United States.

En el archivo, se ve cómo uno de los acusados dispara su rifle en dirección a la guarida del mamífero y sus crías. Luego, los matan, sacan a la osa madre de su escondite y se sacan fotos junto al cadáver. A continuación, descuartizan al animal, meten sus partes en una bolsa y continúan su camino. Días después, volvieron al lugar para recoger los cuerpos de los cachorros.

Los acusados se declararon culpables frente a la justicia de Estados Unidos y fueron sentenciados por caza furtiva y otros 11 cargos. Andrew Renner fue condenado a tres meses de cárcel y su licencia de caza fue revocada por 10 años. Su hijo, quien tenía 17 años al momento del terrible hecho, perdió su permiso y fue condenado a servicio comunitario.

Cazadores cobardes mataron a osa, a sus cachorros y a león cuando dormían 1 pic.twitter.com/mCbaO1dSjx — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 29 de marzo de 2019

El siguiente video difundido, en este caso por la organización animalista All Wildlife, muestra cómo un cazador mata a un león domido en Zimbabue. Si bien el caso sucedió en 2011, las imágenes fueron dadas a conocer recientemente para concientizar sobre la situación que atraviesan los leones en el continente africano.

Los protagonistas del segundo video son un cazador aficionado acompañado por un profesional que sorprenden a un león que estaba dormido, al igual que los animales del primer archivo, y disparan contra él hasta matarlo. No se difundieron datos de la condena que recibieron estos últimos violentos.