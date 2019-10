Dos militares heridos por un ataque con explosivos, un candidato a alcalde agredido a pedradas, centros de votación destruidos y compra de votos, entre otros incidentes, empañaron las elecciones regionales de este domingo en Colombia.



Al menos dos soldados del Ejército que participaban del operativo de seguridad para los comicios fueron heridos el pasado sábado en un ataque con explosivos a un centro de votación en el departamento central Meta, informaron las Fuerzas Militares en un comunicado.



César Alzate, candidato a alcalde de La Dorada, en el departamento Caldas, fue atacado a pedradas cuando estaba votando. "Estoy bien, me golpearon con una piedra", dijo la víctima en un video publicado en redes sociales.



En el departamento caribeño Magdalena, ciudadanos que no pudieron votar destruyeron cinco de los 10 centros de votación del municipio San Zenón y rompieron urnas que ya tenían votos depositados en Pijiño del Carmen, informó el ministro de Defensa, Guillermo Botero.



El funcionario agregó que guerrilleros de Ejército de Liberación Nacional (ELN) intentaron impedir la entrega de material electoral en una zona del departamento occidental Chocó.



Asimismo, autoridades reportaron la detención de al menos 23 personas en diversas regiones del país, la mayoría de ellas acusadas de comprar votos.



Algunas fueron sorprendidas repartiendo vales de compras y otras, con abundante dinero en efectivo y listas de votantes a los que supuestamente les pagarían, según la agencia de noticias EFE.



Por otra parte, en Medellín y Turbo, municipios del departamento noroccidental Antioquia, autoridades destruyeron tarjetones marcados que habían sido entregados a ciudadanos que iban a emitir su voto, según fuentes de la gobernación citadas por el diario bogotano El Tiempo.



No obstante esos incidentes, Botero aseguró que "salvo por unas leves excepciones, son unas elecciones tranquilas" en las que hubo "un control total y absoluto de la fuerza pública".



Más de 36,6 millones de colombianos estuvieron habilitados para elegir en esta jornada en las urnas 32 gobernadores, 1.101 alcaldes, 418 diputados regionales, 12.063 concejales y 6.814 ediles de juntas administradoras locales.



Para garantizar la seguridad del proceso electoral fueron desplegados más de 165.000 policías y militares en todo el país.