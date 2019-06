La Catedral de Notre Dame celebra este sábado su primera misa a dos meses del incendio que destruyó gran parte del histórico construcción, ante un reducido número de 30 personas que debieron asistir con cascos de obra a causa de que todavía hay riesgos de derrumbe, informó la administración del edificio.



Como una muestra del estado en que quedó la Catedral, hasta monseñor Michel Aupetit, quien oficia la misa lleva un casco blanco. Según explicó el rector del templo, Patrick Chauvet, se trata un oficio simbólico para demostrar que Notre Dame "sigue viva".

"Notre Dame de París está aún en situación frágil, especialmente en la bóveda que aún no se ha asegurado, y puede derrumbarse", aseguró el ministro de Cultura, Franck Riester, durante una entrevista este viernes en la cadena France 2, en la que también dijo que solo se han recibido el 9 % de las donaciones prometidas, es decir 80 millones de euros de los 850 millones comprometidos, señaló EFE.



El incendio se produjo el 15 de abril en la parte superior de la Catedral, ubicada a orillas del río Sena, y todavía no están claras la causas del fuego que devoró la mítica aguja y gran parte del techo aunque todas las personas que estaban allí lograron ser evacuadas a tiempo y no hubo víctimas.

Los religiosos realizaron la misa con cascos blancos.

Unas 30 personas asistieron con cascos a la misa.