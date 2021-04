Los gestos de amor no abundan pero cuando sucede uno se viraliza de forma inmediata, en esta ocasión la historia de un humilde trabajador de Oaxaca en México recorrió las redes tras hacer publico que adoptó a una perrita callejera que se acercó hasta su local gastronómico a pedir comida, aunque al principio decenas de comensales iniciaron una campaña en su contra porque el dueño se negaba a echar a la mascota.

La cachorra llegó al local de "Tortas Carísimas" buscando comida pero no esperaba conseguir un hogar y convertirse en la mascota oficial del negocio. En sus redes sociales, el dueño del local publicó que la había llevado al Spa Canino para recibir su primer baño y además fuera esterilizada.

.

Todo parecía venir bien, pero el propietario no esperaba la reacción de sus clientes contra "Lola", como la bautizó. La mascota recibió rechazo y desprecios por parte de los comensales porque según ellos daba un "mal aspecto", lo cual enojó mucho a su dueño, quien prefirió reservar su nombre.

Esta situación no dio a torcer su decisión de adoptar al animal y aseguró que si no toleran la presencia de su mascota pueden pedir para llevar. "Si usted viene a Tortas Carísimas y en la entrada ve esto, no vaya a pensar que es un tapete viejo o uno en 3-D. Ella es Lola, una perrita callejera que llegó hace como 5 meses y se quedó a vivir aquí", publicó en su cuenta de facebook.

.

"Lola se queda y punto", aseguró el humilde empresario. La publicación en redes generó gran repercusión por parte de quienes lo apoyaron y bancaron la presencia de la perrita en el local: "Tiene ganado el cielo por su decisión", fue uno de los tantos mensajes que recibió.