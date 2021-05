El gobierno de Paraguay extendió las restricciones con el objetivo de reducir la circulación, debido al fuerte aumento de casos de Covid que alcanzaron un pico el pasado jueves. Asunción, es actualmente el epicentro viral del país y autoridades hospitalarias anunciaron que ya no dan abasto.



Yolanda González, directora del hospital Nacional de Itaguá, reveló que tienen ocupada 210 camas con pacientes con Covid, de los cuales, 84 están en terapia intensiva. “Ya no hay más lugar ni para poner sillas. Es una catástrofe, que ya no manden más a nadie. Llega una ambulancia y los demás pacientes se enojan porque llevan tres días esperando por una cama mientras están sentados en sillas", afirmó la directora.

El presidente Mario Abdo Benítez fue cuestionado por la oposición por la supuesta liviandad de las restricciones impuestas.

“Tengo las 210 camas llenas; ni con cinco amparos que me vengan encima van a poder hacer que le metamos a alguien. Estamos en uno de los peores momentos. Si muere un paciente, ya hay cuatro esperando por ingresar en su lugar”, agregó y también dejo en claro que no hay problemas con la provisión de oxígeno.

“Hay que parar la fábrica de nuevos casos”, expresó el viernes Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud.

¿Cómo viene la pandemia en Paraguay?

Paraguay suma 330.457 casos y 8.235 fallecidos desde el inicio de la pandemia. El pasado jueves se registró un record de casos diarios (3.031). Además, actualmente 3.228 personas se encuentran internadas, de las cuales, 567 están en terapia intensiva.