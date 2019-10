Una estadounidense de 29 años descubrió que tenía una protuberancia dentro de su vagina. Al principio pensó que era un pelo encarnado, pero consultó por las dudas con un dermatólogo que le dijo que no tenía “nada de qué preocuparse”, ya que la piel alrededor parecía saludable. Sin embargo, le recomendó que visitara a un ginecólogo.

Tras realizar una nueva consulta, recibió una impactante noticia: Se trataba en realidad de un “melanoma vulvar en etapa 2”, un tipo de cáncer poco frecuente que representa "no más del dos por ciento de los melanomas entre las mujeres", según la revista médica Oncology.

"Pensé que era un poco de pelo encarnado, y no le di mayor importancia, sólo estaba atenta a mi trabajo. Luego del diagnóstico estaba horrorizada y paralizada por el miedo. Nunca en mi vida escuché sobre el melanoma vulvar”, comentó Marisa Strupp.

La mujer, proveniente de Wisconsin, Estados Unidos, tuvo que ser intervenida quirúrgicamente para extirpar el cáncer, que se había extendido a los ganglios linfáticos circundantes, es decir, se había ampliado a melanoma vulvar en etapa 3.

Desde que comenzó el tratamiento, la mujer comenzó a compartir a través de Instagram todo lo que atravesaba.

En un post del 17 de julio pasado, Strupp anunció que los últimos escaneos de la enfermedad eran esperanzadores, pero señaló que le quedaban aún dos tratamientos. El 10 de septiembre celebró que había completado la inmunoterapia.

En la actualidad, la mujer debe consultar a su médico cada seis meses para asegurarse de que el cáncer no haya regresado. "El cáncer me quitó bastante pero no permití que eso me deprima y me cambie. No soy una víctima, yo triunfé sobre la enfermedad", afirma.