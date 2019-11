"Dicen que no hay pruebas... Fueron a las casas de los diputados a punta de pistola para que denuncien, fueron a varios de los domicilios de los ministros, pidiendo que llamen a Evo Morales para decirles que lo van a matar. Esto es mucho más grave. Hay una intervención militar, el jefe de las Fuerzas Armadas le piden a Evo que renuncien". Oscar Laborde, político argentino, contador público nacional, actualmente se desempeña como Diputado del Parlasur, hizo su análisis de la situación que vive Bolivia en diálogo con " Lo Dice Embón" por Radio FMQ.

"La UNASUR había suplantado la OEA y buscaba la paz. Ahora va la OEA, legaliza y facilita un golpe de Estado. En el caso de Bolsonaro, fue brutalidad pero no hay que perderse la gravedad de lo que vemos ahora, desde 1976 que no se veía a los militares sacando un presidente, hay comandos organizados. Es muy grave y muy triste", puntualizó Laborde. Luego sostuvo: "Cómo no va a haber un golpe Cívico militar, todo se desmorona cuando el jefe de las fuerzas que debería dar obediencia al presidente le pide que renuncie. Evo propone quedarse ahí pero corre peligro su vida. Pero han decidido ser solidarios. El comunicado del MAS pide solidaridad, hay un odio muy grande. En estos tiempos hay exilio, y después resistencia".

En ese sentido afirmó que hay un odio hacia el pueblo indígena: "Hay un odio racista. Reivindica sin pudor, tanto Camacho como otros, a los pueblos originarios, lo consideran menores. Tienen mucho odio acumulado de muchos años. El problema no es que perdieron plata por Evo, no quieren que le den igualdad de condiciones a los pueblos originarios, por eso la humillación a los funcionarios. Retrasamos 500 años en la historia de la humanidad. En Brasil, en Bolivia, y en Argentina hay racismo".

"Hubo premeditación, efectivamente este momento lo venían tramando, y que por eso llamaron a la OEA, que viene actuando como actuó con Chile, con Ecuador y Perú, Evo lo acepta creyendo que iban a respaldar de forma correcta. Nadie duda que Evo salió primero, ni siquiera dudas que hubo fraude, hacen renunciar al que ganó. Acá hubo un plan de meses, me pregunto que hubiese pasado en el 2015 que decían que podía haber fraude pero puede ser un tema de regla", finalizó.