En su primer discurso ante la ONU, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reclamó el fin del embargo a su país y aseguró que no es un reformista, sino un continuador de las políticas de los Castro. “A pesar del bloqueo, la hostilidad y las acciones que ejecuta Estados Unidos para imponer un cambio de régimen en Cuba, aquí está la revolución cubana, viva y pujante, fiel a sus principios”, exclamó, antes de asegurar: “El cambio generacional en nuestro gobierno no debe ilusionar a los adversarios de la revolución. Somos la continuidad, no la ruptura”.

En ese marco, Díaz-Canel manifestó que el culpable de los males del mundo no es el socialismo, sino el capitalismo, “especialmente el imperialismo y el neoliberalismo”, en una respuesta directa a los dichos del martes de Donald Trump, en el mismo foro.