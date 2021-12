En un caso que tiene conmocionado a un país, una familia denuncia que el hogar de niños donde dejaron a su hijo sometió al menor de edad a brutales torturas, como azotes, baños de agua helada y más. La denuncia contra la Fundación Hogar Monserrate, ubicada en Bogotá, se dio a conocer el 20 de diciembre y provocó gran repudio del pueblo colombiano.

Según informó a la emisora Caracol Radio Paola Morales, tía del nene de 9 años, los padres de la supuesta víctima lo dejaron en la institución católica esperando que las monjas que lo dirigen traten su problema de conducta y vocabulario. Cuando lo fueron a recoger, sin embargo, el niño se encontraba bajo tremendo dolor.

.

"El nene estaba internado en un internado de monjas en Chocontá desde hace 7 meses y el día 15 de diciembre lo recogimos porque le dieron vacaciones para estar en familia en Navidad, el niño empezó a llorar y a sentir un fuerte dolor, fue revisado por la mamá y se evidenció que su pene estaba inflamado y morado", aseguró Morales.

Una vez en el hospital, los médicos informaron a la familia que "el menor tiene una lesión grave en el pene consecuencia de una tortura, llevaba diez días sin poder orinar y eso se debía a que le habían amarrado el pene para que no se orinara". Las monjas habrían empleado el barbárico método de amarrar el miembro del menor con cabellos de mujer y cabuya para que deje de orinar la cama por las noches. "En el hospital, el médico dice que era casi imposible quitarle toda la cantidad de pelo que tenía", detalló Morales.

Los niños del hogar habrían sido sometidos a torturas y trabajo forzado.

Finalmente, los médicos lograron remover los amarres del niño luego de un procedimiento muy doloroso, ya que el cabello le cortó la piel y provocó heridas profundas que estaban infectadas. El menor se encuentra en recuperación y recibiendo apoyo psicológico por esta y las demás torturas a las que fue sometido: "Se evidencia más maltrato físico, como baños donde le pegaban con ortiga que le picaba y le ardía en la piel y otras cosas como pararlo muy temprano sin ropita a aguantar frío por más de dos horas a la madrugada, es lo que el niño nos pudo comunicar", dijo la tía a la emisora colombiana.

Las acusaciones no acaban ahí: una fuente anónima informó al diario local El Tiempo de otras irregularidades observadas en el hogar de niños. La fuente acusó a las monjas de forzar a los niños internados a hacer trabajos que no les correspondían, además de rehusarles acceso a las donaciones que les llegan. "A las monjas les daban donaciones de yogurt y cosas ricas para los niños y ellos vendían esos productos a la gente de la región", declaró, agregando: "Lamento demasiado el no haber hecho algo a tiempo".

Las monjas del Hogar Monserrate desconocieron el caso cuando fueron contactadas por la prensa.

En la denuncia interpuesta por la familia afectada ante la Fiscalía General de la Nación, la familia aseguró que hacen uso de golpes para corregir a otros menores que se encuentran internados en la Fundación. La Fiscalía anunció que citará a declarar a los funcionarios de la Fundación Hogar Monserrate para esclarecer los hechos ocurridos contra el menor que hoy se encuentra en recuperación. Por su parte, la institución aseguró desconocer el caso cuando fue contactada por Caracol Radio en busca de declaraciones.