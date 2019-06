Una junta de derechos humanos confirmó haber identificado una gran cantidad de lugares donde, aparentemente, Corea del Norte llevó a cabo ejecuciones públicas y matanzas estatales extrajudiciales como parte de un uso arbitrario y agresivo de la pena de muerte, con la intención de amedrentar a sus ciudadanos.

El informe del Grupo de Trabajo para la Justicia Transitoria (TJWG por sus siglas en inglés) se basó en entrevistas con 610 desertores norcoreanos, quienes con sus testimonios ayudaron a dar con los 323 sitios.

Si bien la agrupación, no reveló los lugares exactos porque teme que ese país asiático los altere, se pudo comprobar que 267 de esos sitios estaban ubicados en dos provincias del noreste cerca de la frontera con China, el área de donde provenían la mayoría de los desertores que participaron.

"Las ejecuciones públicas suelen ocurrir en lugares como las orillas o los cauces de los ríos, campos y espacios abiertos, mercados, colinas/montañas, terrenos deportivos y terrenos escolares", aseguró la investigación, titulada "Mapping the fate of the dead" ("Cartografiando el destino de los muertos").

Estos brutales hechos, empleados por las autoridades para adoctrinar a la población, son un tema comúnmente relatado por los norcoreanos que han logrado salir del país.

La semana pasada, circuló profusamente en Corea del Sur la información que Kim Yong Chol, el funcionario norcoreano responsable de la cumbre de Hanoi, entre el presidente de EEUU, Donald Trump y su par norcoreano Kim, Jong-un, había sido ejecutado tras ser responsabilizado del fracaso de la reunión en la capital vietnamita. Sin embargo, pocos días después el funcionario fue mostrado mientras disfrutaba de un concierto cerca del líder norcoreano.

El ministro de Unificación de Corea del Sur, Kim Yeon-chul, debió salir a pedir a los medios "precaución" e "informar con cuidado" sobre la posibilidad de que Corea del Norte esté purgando a oficiales del régimen debido al fracaso de la cumbre de Hanoi.

El Grupo de Trabajo de Justicia Transicional es una organización no gubernamental fundada por los defensores de los derechos humanos e investigadores de Corea del Sur y otros cuatro países.