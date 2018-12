Se trata de Sota, una perra callejera de la ciudad española de Barcelona que agonizó durante varios minutos luego de que la policía de la guardia urbana le disparó en el cuello y finalmente murió desangrada.



El distrito de Sants-Montjüic fue el encargada de difundir el video del hecho que sucedió cerca de la plaza de Espanya. En el se observa la actitud desinteresada de los vecinos y agentes catalanes



La perrita era de una persona sin hogar que vendía pulseras y collares manufacturados. El incidente se produjo cuando el can mordió a un agente y este decidió accionar su arma. Mientras tanto, su dueño era detenido por la policía y gritaba de dolor.



Desde el Partido Animalista contra el Maltrato Animal (PACMA) en España, manifestaron: "Es inadmisible que un ayuntamiento autoproclamado animalista resuelva a tiros los problemas con los animales".



La presidenta de PACMA, Silvia Barquero, declaró indignada: "Trabajamos con animales a diario. Nos mordieron perros y los reducimos, no los acribillamos a balazos. Esto no es la selva, y ese perro no era un león".

El tuit de Barquero. (Twitter).

La agonía de la perra



Desgarrador video de perrito que fue baleado y murió moviendo la cola pic.twitter.com/KZDrZ1s1Fq — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 20 de diciembre de 2018



La alcaldesa exigió investigar el caso



La alcaldesa de Barcelona Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, emitió un comunicado ante la creciente indignación ciudadana por el asesinato de Sota.



"Se han producido unos hechos tristes en Barcelona. Lamento mucho la muerte de Sota y entiendo la ola de solidaridad. Pido precaución antes de hacer juicios y confianza en la investigación que hemos abierto", comenzó.

Así comenzó el comunicado. (Twitter).



Y siguió: "Según los testimonios y las informaciones de las que dispongo ahora, el agente actuó en defensa propia y temiendo por su integridad física. El agente fue dado de baja laboral y recuperándose de varias heridas".

Segunda publicación. (Twitter).



" Barcelona ama a los animales y no quiero que vuelvan a producirse hechos como este. Por eso, en cuanto concluya la investigación, vamos a revisar los protocolos de intervención animal para buscar mejorar", concluyó.



La última publicación. (Twitter).



Sin embargo, las declaraciones de la alcaldesa de Barcelona no calmaron a los ciudadanos, que se manifestaron masivamente bajo el lema "Justicia para Sota" que lo convirtieron en trending topic nacional.



La manifestación

La manifestación, convocada por el partido animalista PACMA, reunió a cientos de personas frente a la comisaría y fue la encargada de publicar y difundir el video de Sota.

Los manifestantes. (PACMA).

Exigieron justicia. (PACMA).