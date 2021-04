La policía neerlandesa detuvo a un hombre de 58 años como sospechoso de dos robos de una pintura de Vincent van Gogh y otra de Frans Hals el año pasado, ocurridos durante la cuarentena por la pandemia de la covid-19.

El hombre fue detenido en su casa en la ciudad de Baarn por los robos del "Jardín de la casa parroquial en Nuenen en primavera" también conocido como ‘Lentetuin’ o ‘Jardín de Primavera’ (“Spring Garden”, 1884) de Van Gogh y "Dos niños riendo" ("Two Laughing Boys with a Mug of Beer”, 1626) de Hals.

.

Las pinturas robadas durante la madrugada en ambos casos aún no fueron recuperadas y la policía solicita la colaboración de la población para encontrarlas, según el comunicado de la policía de los Países Bajos.

"Esta mañana, mis colegas arrestaron a un hombre de 58 años en Baarn y sospechamos que robó dos pinturas de Frans Hals y Van Gogh", dijo la portavoz de la policía, Maren Wonder, en un comunicado de video publicado en Twitter.

Obras robadas

La obra de Van Gogh representa el jardín de la rectoría de Nuenen, fue robada en la madrugada del 30 de marzo de 2020, dos semanas de Amsterdam. La pintura estaba en préstamo por el Museo Groninger. El valor de la pintura se estima en 3.200.000 dólares, según medios locales, indicó RT.

Cinco meses después, fue robado el cuadro del maestro holandés de la "Edad de Oro" Frans Hals, del museo Hofje van Mevrouw Aerden de Leerdam, en la noche del 26 de agosto de 2020. La obra de Hals fue valuada en 18 millones de dólares, según un experto.

"Dos niños riendo" de Frans Hals (Archivo).

Fue robada dos veces previamente en sus cuatro siglos de historia, una de ellas del mismo museo en 2011, indicó Reuters.

En esa última oportunidad, el cuadro fue recuperado por la policía ese mismo año después de arrestar a cuatro hombres que intentaron venderlo.

La detención se produjo después de meses de intensas búsquedas, y representa un paso importante en la investigación del Ministerio Público neerlandés alrededor de ambos robos.