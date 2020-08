El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó este martes con sorna a las críticas formuladas anoche por a la ex primera dama Michelle Obama en el arranque de la convención que proclamará la fórmula presidencial demócrata para las elecciones de noviembre.



"Por favor, que alguien le explique a Michelle Obama que Donald J. Trump no estaría aquí, en la hermosa Casa Blanca, si no fuera por el trabajo realizado por su marido, Barack Obama", escribió hoy el republicano Trump en su perfil de Twitter.

Las publicaciones en Twitter que Donald Trump le dedicó a Michelle Obama.



Ayer, la ex primera dama dijo en el comienzo de la convención demócrata que coronará a Joe Biden y a la senadora Kamala Harris como candidatos a presidente y vicepresidenta, que por primera vez se celebra de manera remota debido a la pandemia de coronavirus, que Trump "simplemente no es capaz de ser lo que necesitamos que sea".



Obama aludió a Trump y advirtió que, "si queremos tener esperanza y salir de este caos, tenemos que votar por Joe Biden como si nuestra vida dependiera de ello".



Trump, quien busca su reelección, se refirió también en una serie de tuits a su contendiente en la carrera electoral, cuando dijo que Biden "fue simplemente una ocurrencia tardía, una buena razón para ese respaldo tan tardío y poco entusiasta".

.



Recientes sondeos mostraron que Biden le saca hasta 8 puntos porcentuales en intención de voto a nivel nacional a Trump, cuyas aspiraciones de reelección sufrieron un rudo golpe con su desastrosa gestión del coronavirus en Estados Unidos.



Con más de 5,4 millones de casos y más de 170.000 muertes, Estados Unidos es lejos el país más afectado por la pandemia.



Gran parte de la situación se atribuye al mal manejo de Trump, quien minimizó inicialmente la gravedad de la enfermedad, aceptó muy a regañadientes las cuarentenas impuestas por algunos estados porque la buena marcha de la economía prepandemia era uno de sus principales activos electorales y cuestionó el uso del tapabocas.

.



En sus tuits de hoy, el mandatario defendió su presidencia y dijo que durante su administración "construimos la economía más grande de la historia, de cualquier país, la apagamos, salvamos millones de vidas, y ahora estoy construyendo una economía aún mayor que antes. Los trabajos están fluyendo, Nasdaq ya está en un récord, el resto seguirá. ¡Siéntese y observen!", escribió.



La convención arrancó anoche con sede física en el Wisconsin Center, en la ciudad de Milwaukee, en el estado Wisconsin, pero tanto los oradores como el propio Biden y la absoluta mayoría de los delegados partidarios asisten por teleconferencia.



La convención sesionará hasta este jueves, cuando Biden acepte formalmente la postulación para competir en las urnas con Trump.

.



Aparte de Michelle Obama, otro de los oradores fue el senador Bernie Sanders, quien al comienzo de la presente campaña compitió con Biden por la candidatura presidencial para las elecciones del 3 de noviembre. Sanders, quien grabó su mensaje a la convención, sostuvo que "esta elección es la más importante en la historia moderna de este país".



"En respuesta al conjunto sin precedente de crisis que encaramos, necesitamos una respuesta sin precedente, una respuesta como nunca antes, de gente lista para defender y luchar por la democracia y la decencia, contra la avaricia, la oligarquía y el autoritarismo", remarcó el legislador.



Entre los principales oradores esperados para las próximas jornadas figuran el propio Barack Obama, la ex secretaria de Estado y ex candidata presidencial Hillary Clinton y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez.