Un tiroteo en una escuela de la región metropolitana de la ciudad brasileña de San Pablo dejó este miércoles al menos 10 muertos, entre ellos los dos atacantes que eran ex alumnos del establecimiento, informaron fuentes oficiales citadas por medios locales.



El secretario de Seguridad Pública de San Pablo, Joao Camilo Pires de Campos, reveló que los atacantes son ex alumnos de la escuela Raúl Brasil, de Suzano, escenario de la masacre.



Según informaciones de la Policía Militar, al menos cuatro estudiantes y dos funcionarios de la escuela murieron en el lugar, al igual que los dos atacantes, que se suicidaron en los pasillos de la institución.



Las otras dos personas fallecieron en el hospital al que fueron trasladadas después del ataque, precisó la portavoz de la Policía Militarizada, Capitana Cibelle.



Según la cadena de noticias O Globo, 23 personas fueron trasladadas a hospitales, una decena de ellas con heridas de bala. Los atacantes llegaron a la escuela a bordo de un auto blanco alquilado y entraron por la puerta, que estaba sin llave.



El coronel Marcelo Salles relató que los agresores "ingresaron a la escuela, dispararon a la coordinadora pedagógica, dispararon a otra funcionaria" y luego se dirigieron al patio, donde abrieron fuego contra "cuatro alumnos de la escuela secundaria".



Agregó que sólo había estudiantes de secundario y que "los alumnos del centro de lenguas se cerraron en la sala con la maestra" al escuchar los disparos y acotó que "luego (los atacantes) se suicidaron en el pasillo".



Un testigo citado por el diario Folha de San Pablo, que se identificó como Juliano, señaló que el atentado ocurrió poco después del inicio de las clases en el período matutino.



"Vivo al lado, vi un tumulto y fui allá. Cuando llegué había varios niños saliendo, corriendo ensangrentados, una desesperación, profesor, funcionario, todos corriendo", afirmó.



Se accionaron seis unidades de rescate de los Cuerpos de Bomberos, policías, ambulancias y dos helicópteros.



Antes de dirigirse a la escuela, uno de los agresores, identificado por la Policía como Guillermo Taucci Monteiro, de 17 años, disparó contra su propio tío, Jorge Antonio de Moraes, quien se encontraba en su oficina dentro del local de autos Jorginho Vehículos.



Moraes fue trasladado de emergencia al Hospital de Clínicas para ser sometido a una cirugía, informó la Policía.

Uno de los atacantes.



El otro atacante fue identificado como Luiz Henrique de Castro, de 25 años.



Según la Policía Militarizada, "los individuos portaban un número no identificado de revólveres, así como artefactos en mochilas semejantes a explosivos", que están en vías de examinarse, y además tenían "machetes" y "un arco y flecha".



El gobernador del estado de Sao Paulo, Joao Doria, canceló toda su agenda y se trasladó con urgencia a la ciudad.



"Estoy muy impactado, con un profundo pesar. Es la escena más triste que he visto en toda mi vida", lamentó Doria en una rueda de prensa en el local de los hechos.



El presidente, Jair Bolsonaro, que hace dos meses firmó un decreto que facilita el registro, posesión y ventas de armas de fuego y municiones en el país, no emitió ningún comentario sobre la masacre.





Dos jóvenes abren fuego en su antiguo colegio en Suzano, cerca de Sao Paulo. Han matado a ocho personas y han herido a otras 17. Los dos tiradores se han suicidado después (VÍDEO DEL INICIO DEL ATAQUE)pic.twitter.com/BJzQpcNApv — 6W (@6W_es) 13 de marzo de 2019