Un hombre de nacionalidad mexicana y ciego de nacimiento no superó el examen para convertirse en ciudadano estadounidense, porque "no pudo leer una oración" en ese idioma debido a que las autoridades de Estados Unidos no poseen pruebas de lectura en Braille para ese proceso.

Lucio Delgado, de 23 años, posee el permiso de residencia permanente en EE.UU. y asegura que domina el inglés, pero a pesar de haber estudiado para el examen y estar listo para aprobarlo, los trámites burocráticos se convirtieron en un obstáculo insalvable.

El joven sufrió una clara discriminación (New York Times).

Este joven abandonó el estado de Guerrero hace seis años para lograr en EE.UU. "la educación que no podía obtener en México" y desea "enorgullecer" a su familia de ambos países, según manifestó a la cadena CBS.

Para omitir la sección de lectura, debía demostrar que es ciego a través de un certificado médico y eso le supuso otro inconveniente porque no tiene un seguro de salud.

A pesar de que cuenta con un estatus legal que certifica su discapacidad visual, "todavía no creían que fuera ciego", así que buscó asesoría legal para tramitar un proceso de apelación.