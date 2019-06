Una mujer denunció que fue echada de un avión de la aerolínea Easy Jet por vestir una remera escotada sin corpiño. El vuelo salía de Málaga con destino a Londres.

La tripulación de la aeronave se acercó a Harriet Osborne, una maquilladora de 31 años y madre de dos nenes, y le dijo que su elección de ropa no era la apropiada para un vuelo con menores a bordo. La mujer tenía una remera con transparencias, y en lugar de usar corpiño, optó por pezoneras.

Osborne tuvo que dormir en el piso del aeropuerto con una amiga y luego pagar casi 200 dólares para tomar un vuelo al día siguiente.

"La azafata me increpó enfrente de todos pasajeros y me dijo que no podía ingresar con ese top. Me dijo que me corra a un costado e intentó taparme con sus manos. Fui acompañada afuera del avión. Fue tan sexista. No podía parar de llorar", aseguró Osborne al medio británico The Sun.

Por su parte, la aerolínea emitió un comunicado en el que explicó que retiró a la mujer del vuelo por conducta inapropiada. "Confirmamos que una pasajera que viajaba de Málaga a Londres no pudo viajar por su conducta disruptiva. Debido a la preocupación por su ropa, la tripulación le pidió que se tape la remera, a lo que la pasajera accedió. Sin embargo, luego comenzó a atacar a un tripulante. Nuestro personal está entrenado para solucionar las situaciones rápida y apropiadamente. No toleramos abusos ni amenazas contra nuestros tripulantes", reza el escrito.