El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, con el aval del Ministerio de Salud, dio hoy luz verde a la realización de la Copa América en su país y recibió el respaldo del gobernador de San Pablo, Joao Doria, uno de sus rivales políticos y crítico del manejo de la pandemia de coronavirus y la marcha de la vacunación, quien horas más tarde, analizando las consecuencias de su accionar, cambió de opinión.

Finalmente el torneo de selecciones organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) tendrá cuatro sedes en los estados de Rio de Janeiro, Brasilia, Mato Grosso y Goiás.

" Copa América confirmada en Brasil. ¡Ganó la coherencia! Brasil alberga partidos por la Libertadores, Sudamericana, por no hablar de los campeonatos estatales y brasileños, y no puede darle la espalda a un campeonato tradicional como este. Los partidos serán en Mato Grosso do Sul, Río de Janeiro, Brasilia y Goiás, sin público", afirmó Luiz Ramos en su cuenta de Twitter.

La tan esperada noticia por los fanáticos del fútbol la anunció el jefe de gabinete del Gobierno, general Luiz Eduardo Ramos.

"En lo que depende de mí, de todos los ministros, incluso el de Salud, ya está acordado, habrá Copa América en Brasil. El protocolo es el mismo de la Copa Sudamericana, la Libertadores y la Eliminatoria que empieza esta semana", dijo Bolsonaro esta mañana, en medio de una polémica nacional sobre la conveniencia de organizar el torneo en paralelo a la tercera ola de covid-19.

La negativa de la sede en San Pablo