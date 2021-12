DIFÍCIL MOMENTO 03-12-2021 16:23 El "Kun" Agüero evitó hablar de su arritmia y agradeció el apoyo recibido

"No voy a hablar mucho de mi tema. Ya saben que estoy bien y les quería decir muchas gracias a todos por el apoyo que me brindaron en las redes sociales, en todos lados. Mucha gente me escribió, así que quería decirles gracias", declaró en una comunicación en stream previa a un partido de su equipo eSports.