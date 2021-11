Cada vez que Mike Tyson abre la boca deja algún título, algún comentario y en este caso una historia para deleite de sus seguidores. En este caso, el ex campeón mundial de boxeo participó de Wonderland, una conferencia realizada en Miami que está enteramente dedicada a los psicodélicos, microdosis y a la medicina. Allí rememoró una “viajecito” que emprendió con una sustancia que asustaría a más de uno.

¿Qué dijo Tyson? Resulta que relató una vivencia, en la que casi pierde la vida a causa del veneno de un sapo Bufo Alvarius. "Yo 'morí' durante mi primer viaje”, afirmó la súperestrella de 55 años, Por su parte, también expresó que “en mis viajes he visto que la muerte es hermosa. Tanto la vida como la muerte tienen que ser bellas, pero la muerte tiene mala reputación. El sapo me ha enseñado que no voy a estar aquí para siempre. Hay una fecha de vencimiento".

El veneno del Bufo Alvarius se utilizaba hace años por sus poderes curativos.

En cuanto a este animal, se trata de un anfibio de México, que también fue bautizado como el “sapo del desierto de Sonora”. Tiene la capacidad de pasar siete meses viviendo bajo tierra, por lo que durante más de la mitad del año, no representa un peligro para los humanos, salvos quizás para un excavador casual.

Su veneno, bastante complejo en su composición, se puede fumar para producir un breve pero intentos viaje psicoactivo. Si bien hace muchos años tenía usos curativos, con la aparición del LSD y otras sustancias populares, nuestro querido sapo volvió a tomar relevancia.

Mike Tyson reveló que fumó este veneno cuando estaba pesando 45 kilos "de más".

Además, el ex deportista aclaró que esto fue hace 4 años, cuando tenía 45 kilos de sobrepeso, le “entraba” a la bebida y a la droga. En aquel momento, uno de sus amigos le recomendó que probase fumar este veneno y bueno, no dijo que no.

"Lo hice como un desafío", recordó Tyson y agregó que dentro de lo que consumía, esto vendría a ser de lo más livianito. “Estaba consumiendo drogas pesadas como la cocaína, así que ¿por qué no? Es otra dimensión. Antes de hacer el sapo, era un desastre. El oponente más duro al que me he enfrentado era yo mismo. Tenía baja autoestima. Las personas con grandes egos suelen tener baja autoestima. Usamos nuestro ego para subsidiar eso. El sapo despoja al ego", explicó.

Recordemos que el neoyorquino se encuentra desarrollando no una sino dos marcas cannabis. En cuanto a una de ellas, será bautizada como "Undefeated". En este proyecto se encuentra trabajando el empresario Adam Wilks y a la empresa "Columbia Care Inc", una de las compañías más importantes del rubro.