Elena Guerasimiuk, una ucraniana que vive en la ciudad sureña de Kherson, aseguró este viernes que vivía "una pesadilla" desde la invasión rusa y afirmó que "ya no hay manera de irse" de su país.



"Nunca nadie pensaba que iba a pasar esto, es como una pesadilla, como en las películas de terror", aseguró Elena, de 42 años, en diálogo con Télam.



Desde el sótano de un estacionamiento, la mujer de 42 años relató por teléfono que "recién" acababan de pasar "unos aviones" y expresó que sentía "miedo".



"Los adultos tenemos ganas de llorar; los chicos se asustan y sí, lloran", contó Elena, quien es ama de casa, y tiene un bebé de 7 meses y una hija de 16 años que nació en Argentina.

.



Y lamentó: "Ya no hay manera de irse, bombardearon un puente donde pasan las vías del tren".



"Nos gustaría irnos pero no es posible, no funciona nada",, agregó y señaló que "bombardearon todos los aeropuertos, no solamente a los militares, sino también a los aeropuertos civiles".



"Estamos todos encerrados. Con el auto no se puede ir a ningún lado porque, como siempre pasa en los momentos difíciles, no hay nafta", manifestó.



Elena, con sus hijos y su madre, encontró alojo en el sótano de un estacionamiento gracias a la invitación de unos amigos, ya que en el refugio del edificio donde vive "hay mucha gente"..

.