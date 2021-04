A casi tres semanas de la muerte de Adam Toledo, la Oficina Civil de Responsabilidad Policial (COPA) de la ciudad de Chicago publicó el video de la cámara corporal de Erick Stillman, quien disparó contra el niño.

Es casi al llegar al segundo minuto de la grabación cuando se observa a Stillman persiguiendo al adolescente y le exige que se detenga y le muestre sus manos. “¡Policía! ¡Detente! ¡Detente en este momento! ¡Manos! ¡Manos! ¡Muéstrame tus malditas manos!”, le gritó el elemento.

El adolescente de 13 años entonces se detuvo para finalmente darse la vuelta, con las manos parcialmente en alto, sin embargo el policía le disparó inmediatamente al menor. Éste cayó al suelo y el oficial se acercó cuando lo vio desvanecerse.

“¡Disparos, disparos! Consigan una ambulancia aquí, ahora. ¡Mírame, mírame! ¿estás bien?”, se escucha decir al elemento.

Adam Toledo tenía 13 años (Facebook).

Stillman entonces volteó al menor para localizar el punto de entrada de la bala y se puede ver al joven, quien tenía una remera negra, gorra blanca, y pantalones de mezclilla, mientras que a su alrededor no se alcanza a ver ningún tipo de arma.

El oficial insistió en que el joven se quedara despierto y además pidió por la radio que se llevaran un kit de primeros auxilios. Cuando los demás oficiales llegaron, comenzaron a ayudar y Stillman informó que comenzaría compresiones en el pecho, pues dejó de sentir los latidos.

Tras un minuto de dar compresiones, Stillman dejó que otro oficial se hiciera cargo de las compresiones. Momentos después, se ve a Stillman verificando la zona y se puede ver que su linterna apunta a un arma que estaba tirada.

Aunado a esto, otros videos de las cámaras de otros oficiales salieron a la luz y en estos se pueden ver a otros efectivos llegar a la escena donde el joven yacía en el suelo.

La comunidad hispana, conmovida por el crimen (Twitter).

En un segundo clip se puede ver a otro oficial correr hacia la escena en donde el pequeño se encontraba tirado, mientras que otros oficiales hacían maniobras de reanimación. En el tercer y cuarto clip, se pueden ver escenas similares en donde los policías solamente llegan a ver al adolescente.

De acuerdo al portal de NPR, en un reporte en el que Stillman explicó el por qué disparó su arma, este indicó que la actitud del niño presentaba una “amenaza inminente de agresión con arma”. El policía además marcó las casillas diciendo que actuó “en defensa de sí mismo” y para “vencer la resistencia o la agresión”.

Video contundente

Por su parte Adeena Weiss-Ortiz, abogada de la familia del niño, dijo que los videos publicados “hablaban por sí mismos”.

“Adam, durante el último segundo de su vida, no tenía un arma en la mano. El agente le gritó: ‘Muéstrame las manos’. Adam obedeció [...] Si tenía un arma, la arrojó. El agente le dijo que mostrara las manos, él hizo caso. Se dio la vuelta”, señaló.

Lori Lightfoot, alcaldesa de Chicago, prometió resolver el caso (Twitter).

Antes de la publicación de los videos Lori Lightfoot, alcaldesa de Chicago, explicó en conferencia de prensa que las imágenes eran dolorosas. No obstante, pidió al público a permanecer en calma hasta que la junta pueda completar su investigación.

“Le fallamos a Adam y no podemos permitirnos fallarle a un joven más en nuestra ciudad. Vivimos en una ciudad que está traumatizada por una larga historia de violencia policial y mala conducta. Entonces, si bien no tenemos suficiente información para ser el juez y el jurado de esta situación en particular, ciertamente es comprensible por qué tantos de nuestros residentes están sintiendo esa oleada de indignación y dolor tan familiar”, declaró.

Los videos salieron a la luz en un momento crucial para Estados Unidos, pues durante los últimos días se ha transmitido el juicio de Derek Chauvin, quien está acusado del homicidio en segundo grado, por la muerte de George Floyd.

La policía señaló que Adam murió en las primeras horas del 29 de marzo, cuando oficiales respondieron a una llamada que reportó balazos y fue entonces cuando la policía se encontró con Adam y Ruben Roman, un hombre de 21 años.