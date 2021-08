Este martes, Letitia James, la fiscal general del Estado de Nueva York presentó ante la prensa un extenso informe que recopila los últimos cuatro meses de investigación sobre el gobernador Andrew Cuomo. Varias mujeres, incluidas trabajadoras gubernamentales actuales y del pasado, dieron su testimonio y presentaron pruebas por acoso sexual.

Ante la grave acusación, en conferencia de prensa, el presidente Joe Biden se mostró rotundo sobre el futuro del político. "Creo que debería renunciar. Entiendo que la legislatura estatal puede decidir acusarlo en un juicio político. No lo sé a ciencia cierta", aseguró.

.

Sin embargo, cuando volvieron a indagar sobre si creía que Cuomo debía responder ante un juicio político, decidió tomar una postura más cauta: "hay que hacer una cosa a la vez", sentenció.

De qué acusan al gobernador de Nueva York

La investigación sobre el accionar de Cuomo fue realizada por dos abogados externos, contratados por la fiscalía de Estado. Se trata de Joon H. Kim, un ex fiscal federal superior, y Anne L. Clark, una reconocida letrada laboral.

Según determinaron los juristas, se entrevistó a 179 personas y se recolectaron alrededor de 74 mil pruebas entre correos electrónicos, mensajes de texto, fotografías y documentos que "revelan una imagen perturbadora pero clara", aseguraron.

La fiscal señaló que el político infringió tanto leyes estatales como federales al acosar sexualmente a múltiples mujeres, la mayoría jóvenes. Confirmaron que hubo tocamientos, besos, abrazos y comentarios inapropiados de índole sexual de su parte entre el 2013 y el 2020.

Tras presentar el resumen Letitia James aseguró que el trabajo de la fiscalía estaba terminado, pero que esto dejaba la puerta abierta tanto para el “Gobierno, la Asamblea (estatales), el público general y las mujeres involucradas, el decidir si toman acción civil”.

Quién es Andrew Cuomo, el gobernador de Nueva York acusado de acoso sexual

Nació en Nueva York en 1957. Su padre, Mario Cuomo, es un reconocido abogado de la ciudad quien también ejerció el cargo de Gobernador en 1994 y fue de quien aprendió sobre la gestión pública.

Durante un año ejerció como fiscal asistente del distrito de Nueva York y luego trabajó en un estudio de abogados. En 1988 dejó este bufete y fundó Housing Enterprise for the Less Privileged (HELP).

Desde 1990 hasta 1993 fue presidente de la Comisión de personas sin hogar de la ciudad de Nueva York. Cuatro años después fue designado por Clinton como secretario de Vivienda. Después se presentó en las elecciones a gobernador y no tuvo éxito, hasta que finalmente, años después lo consiguió y está en ese puesto desde el 1 de enero del 2011.

En cuanto a su vida personal, se casó en 1990 con Kerry Kennedy, la hija menor de Robert Kennedy asesinado en 1968. Su matrimonio duró solo 15 años, en los que tuvieron tres hijas, Michaela, y las gemelas Mariah y Cara.

