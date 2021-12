Justo antes de la muerte de Thomas Randele, su esposa de casi 40 años les pidió a sus amigos golfistas y compañeros de trabajo que pasaran por su casa. Se reunieron para despedirse de un tipo al que llamaron una de las personas más agradables que habían conocido: un devoto hombre de familia, un golfista que nunca infringía las reglas, un amigo de tantos, un hombre que guardaba un secreto que pronto saldría a la luz.

Thomas Randele era en realidad la identidad falsa de Ted Conrad, un fugitivo buscado en uno de los robos bancarios más grandes en la historia de Cleveland. Ni siquiera su esposa o hija conocieron la verdad antes que las autoridades, frente a quienes Thomas se reveló en una confesión en el lecho de su muerte.

.

Mientras la noticia fue la sorpresa más grande en la vida de varios de sus seres queridos, sus amigos más cercanos reconocieron que, mirando hacia atrás, tiene sentido: cómo siempre tuvo barba. En las fotos siempre estaba con gafas de sol oscuras en el campo de golf. Su renuencia a hablar sobre dónde creció o su familia extendida.

"Sabes, todos los años que conocí a Tommy, nunca lo escuché mencionar a una hermana, una madre, un hermano o un padre. Todo fue un poco generalizado", dijo Jerry Healy, compañero de trabajo de Thomas, en diálogo con ABC7. "Nunca podrías sacarle nada", dijo Brad Anthony, otro amigo cercano. "Pensé que tal vez tuvo una mala infancia y no quería hablar de eso".

Las autoridades continúan reconstruyendo la vida de Conrad a través de documentos y certificados. (Cortesía AP)

A pesar de la mentira, todos sus amigos estuvieron de acuerdo en que lo que sucedió hace mucho tiempo no ha cambiado lo que sienten por él: "El hombre que conocí no cambió de repente debido a algo que hizo hace una vida", dijo Healy. "Era un buen hombre, era mi amigo y hoy no pienso menos de él de lo que pensaba antes de que saliera todo esto. Y me encantaría ir a jugar una ronda de golf con él".

El secreto de Ted Conrad: cómo consiguió su fortuna y dónde está el dinero

Casi 50 años atrás, cuando todavía vivía bajo el nombre de Ted Conrad, el joven de 19 años se dio cuenta rápidamente de que la seguridad era bastante floja en el Society National Bank en Cleveland, donde trabajó como cajero en enero de 1969. "Sería muy fácil para mí salir con todo tipo de dinero", le dijo a Russell Metcalf, su mejor amigo de la escuela secundaria.

Sus amigos pensaron que solo presumía, pero un día después de su vigésimo cumpleaños, Conrad salió a la hora de cierre con una bolsa de papel llena de $215,000 dólares de la bóveda, un botín por valor de $1.6 millones en la actualidad. Para cuando el banco notó el dinero perdido, Conrad ya estaba a kilómetros de distancia, a punto de iniciar una nueva vida.

Bajo el nombre Tom Randele, Ted Conrad vivió una vida plena y segura por 50 largos años.

Al parecer, Conrad cortó el contacto con toda su familia, incluidos tres hermanos y sus padres, que estaban divorciados. Algunos miembros de la familia eventualmente supusieron que estaba muerto porque habían pasado tantos años, dijo Matt Boettger, cuya madre era la hermana mayor de Conrad.

El motivo que movió a Conrad a cometer el robo se analiza sin cesar: "No se trataba de dinero. Siempre quiso impresionar a la gente", dijo Metcalf, su amigo de la escuela secundaria, quien recordó cómo Conrad una vez robó una baraja de cartas solo para demostrar que podía. "No tenía miedo".

En 50 años, nadie sospechó de la verdadera identidad de Tom Randele.

Los investigadores creen que se inspiró en la película de 1968 "The Thomas Crown Affair", sobre un ejecutivo de un banco que se escapó con 2,6 millones de dólares. Según sus amigos Conrad era fanático de la cinta; vio la película al menos seis veces y copió el personaje de Steve McQueen, conduciendo autos deportivos y bebiendo licor de alta gama.

Después del robo en la vida real en Cleveland, Conrad terminó en el área de Boston, donde se filmó gran parte de la película. La policía hasta sospecha que eligió su nuevo nombre, Thomas, basado en el título del film. Fue allí cuando Conrad entró en una oficina de la Administración del Seguro Social, pidió un número de identificación con su nuevo nombre y se hizo dos años mayor.

Con una nueva identidad, un nuevo trabajo en un circuito de golf y una nueva novia, quien pronto se convertiría en su esposa, el hombre antes conocido como Ted Conrad vivió una vida plena durante 50 años. Lo que aún no está claro para las autoridades es qué pasó con el dinero. El Servicio de Alguaciles está investigando si lo perdió desde un principio debido a malas inversiones.