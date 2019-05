El papa Francisco instó este sábado a través de un video a los vecinos de las villas de San Petersburgo y Puerta de Hierro, ubicados en La Matanza, a que "no se cansen de trabajar para que cada familia tenga una vivienda".



"No se cansen de trabajar junto a cada familia, cada compañero para tener una vivienda digna. Que Dios los bendiga y la Virgen los cuide. Y no se olviden de rezar por mí", dijo el sumo pontífice a los feligreses de la Parroquia San José.



En el registro audiovisual se mostró la problemática que padecen los vecinos de esos barrios y la organización que impulsó esa comunidad por lograr la urbanización.



"Sigan adelante con la pelea por las tres T: Tierra, trabajo y techo", remarcó el jefe de la Iglesia católica en su mensaje.



El video fue exhibido durante una misa en el Monoblock de La Tablada, donde el obispo de San Justo, Eduardo García, encabezó en homenaje al sacerdote Carlos Mugica, asesinado hace 45 años por las bandas parapoliciales de la Triple A.



"Hay cosas que la muerte no puede matar y que los que pretendieron callar su voz (la de Mugica) hicieron que hasta el barro, las chapas, el cartón y los tachos de agua a una sola voz con sus villeros queridos gritaran su nombre y llevarán en su corazón el agradecimiento por su martirio", señaló García en su sermón.