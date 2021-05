Emmanuel Macron, el presidente de Francia manifestó este viernes la necesidad de debatir el levantamiento de las patentes de las vacunas contra el coronavirus, pero consideró que es más importante que Estados Unidos y el Reino Unido cesen las restricciones a la exportación de los fármacos.



"Hoy, los anglosajones bloquean muchos de estos ingredientes y vacunas", indicó Macron al llegar a una cumbre de la Unión Europea (UE) en la ciudad de Oporto, en Portugal, donde apoyó el papel de Europa como exportador de las citadas dosis.



"En la actualidad el 100% de las vacunas producidas en Estados Unidos es para el mercado estadounidense", recodó el mandatario francés, según publicó la agencia de noticias AFP.

.

De esta manera, UE exportó más de, cifra que llevó a la presidenta de la Comisión Europea,, a decir que Europa es "la farmacia del mundo".En tanto, los dichos de Macron se hicieron eco de los funcionarios de Bruselas y están dirigidos al escepticismo en las capitales de la UE tras un cambio radical de Estados Unidos en su postura con respecto a las patentes de las vacunas.Así las cosas, el pasado miércoles, Estados Unidos sacudió el tablero de la Organización Mundial del Comercio (OMC) al apoyar la liberación de las patentes de las vacunas contra el coronavirus, una posición que hasta ahora venían vetando pese a la creciente escasez de dosis en casi todo el planeta.Si bien Von der Leyen y Macron dicen estar abiertos a discutir la idea, Alemania se manifestó abiertamente en contra.

.

A diferencia de la UE, Estados Unidos actualmente prohíbe a los productores exportar dosis al extranjero.

"La protección de la propiedad intelectual es una fuente de innovación y debe seguir así en el futuro", comentaron desde el Gobierno alemán, después de escuchar los anuncios yanquis.

Los funcionarios de la UE dijeron que el principal problema en el aumento de la producción mundial de vacunas no era la protección de la propiedad intelectual, sino garantizar que países como Estados Unidos no sigan acumulando insumos.



Incluso si se suspendieran las patentes, eso no resolvería los problemas sobre la transferencia de tecnología, apuntaron fuentes europeas.

.

Para el presidente de Francia: "Los europeos hemos estado luchando durante un año para que la vacuna se considere de beneficio público mundial, y estoy feliz de que otros nos sigan",.Además, Macron apuntó que el debate en torno a las patentes era "útil" y que él mismo no expresaba "oposición, sino dudas sobre la eficacia" del levantamiento de las patentes"Creo que ahora Estados Unidos debería explicar exactamente el contenido de su propuesta", dijo un funcionario de la UE. "No hemos visto nada más que una declaración muy general", agregó.