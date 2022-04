Hace exactamente 17 años, la plataforma de videos de larga duración que en menos de dos décadas cambió por completo la manera en la que se difunden y consumen los medios comenzaba, con la publicación del primer video de YouTube. Un video que, el día de hoy, reúne casi 230 millones de visitas y más de 11 millones de 'me gusta's. Y ese video está titulado "Yo en el zoológico".

El 14 de febrero de 2005, tres empleados del servicio de pago digital PayPal compraron el dominio YouTube.com, con la idea de crear un sitio de citas. Por más surrealista que parezca, el cofundador de YouTube Steve Chen dijo que la plataforma se fundó con la idea de que las personas subieran videos hablando sobre su vida amorosa y su pareja ideal. "Siempre pensamos que había algo con video allí, pero ¿cuál sería la aplicación práctica real?", dijo Chen, "Pensamos que las citas serían la elección obvia".

.

Pero al momento de la grabación del video que haría historia, Chen y sus cofundadores, Chad Hurly y Jawed Karim, no sabían que su idea para un sitio de citas fracasaría, ni tampoco que se convertiría en uno de los portales más visitados en la historia de la web 2.0. Lo único que sabían era que necesitaban un corto videoclip para probar la interfaz de su nuevo sitio web.

Fue por eso que Jawed Karim llevó una cámara de video cuando fue a encontrarse con su amigo de la secundaria, Yakof Lapitsky, para almorzar y ponerse al día. Lapitsky, quien estaba trabajando en su doctorado en ingeniería química, pasaba por San Diego para presentar su investigación en una reunión de la Sociedad Química Estadounidense, y aceptó la invitación de Karim para encontrarse en el zoológico estatal.

Así se filmó el primer video en YouTube: la historia de "Yo en el zoológico"

El corto video hizo historia en la popular plataforma de medios.

Los amigos hallaron, caminaron, y cuando llegaron a la exhibición de elefantes, Karim le entregó a Lapitsky su cámara (un modelo simple, del tipo de apuntar y disparar, nada elegante), y le pidió que lo filmara. El corto video, de apenas 18 segundos, tiene la calidad que uno esperaría de la cámara de un estudiante universitario, y muestra a Karim parado frente a los elefantes del zoológico.

"Muy bien, aquí estamos frente a los elefantes", dice el cofundador de YouTube en el clip. "Lo bueno de estos muchachos es que tienen baúles muy, muy, muy largos, y eso es genial. Y eso es prácticamente todo lo que hay que decir". Fin del vídeo. Y el comienzo de un fenómeno cultural que nadie podía haber visto venir.

.

El pixelado video se publicó en el nuevo sitio web el 23 de abril de 2005, unos meses antes del lanzamiento oficial de la plataforma, y si bien es olvidable, terminó siendo el modelo ideal para lo que YouTube esperaba convertirse: una plataforma donde las personas pudieran compartir momentos de sus propias vidas, interesantes o no.

El canal no oficial de Karim, donde "Yo en el zoológico" es el único video, reunió más de 2,82 millones de suscriptores en los últimos 17 años, con el video en sí reuniendo 228,191,869 visitas y contando. El primer comentario sobre el video también acumuló a lo largo de los años 2,3 millones de 'me gusta's, convirtiéndose en el comentario con más 'me gusta's en YouTube.

Solo cinco meses después, YouTube logró otro hito, cuando un anuncio viral de Nike alcanzó 1 millón de visitas, el primer video de la plataforma en hacerlo. En octubre de 2006, Google compró la joven compañía por $1,65 billones de dólares. Para 2022, la plataforma tiene un valor neto estimado de entre $160 y $300 billones de dólares, 2.3 billones de usuarios activos y mucho más espacio para crecer.