Se trata de Néstor Miotti, de 33 años, quien en 2019 emigró a Estados Unidos, Miami, para emprender un negocio de pastelería gourmet en esa ciudad estadounidense. A pesar de que sus primeros planes fueron un fracaso, lo que lo salvó fue la venta de un solo postre: Los churros.

Su emprendimiento se llama Churros World Co y se basa en un food truck establecido en el barrio Doral de Miami. Los princiaples gustos que vende son dulce de leche, nuetella, oreo, helado y sprinkles, detalló Miotti, quien aseguró que "¡a la gente le encantan!”.

La familia Miotti.

El emprendedor trabajaba de administrador de una empresa informática y, a pesar de que el hombre no es ni pastelero, ni jamás estuvo relacionado con nada que tuviera que ver con la gastronomía, decidió meterse de lleno en este trabajo.

“Armé una fábrica para producir postres latinos: flan, torta tres leches y churros congelados. El objetivo era tener de clientes a restaurantes, distribuidoras y supermercados. No me fue bien para nada, acá hay mucha competencia. Me llevé una gran desilusión”, maifestó Miotti.

Ese emprendimiento se lo había prersentado al Consulado de los Estados Unidos, para aplicar para la visa de inversión. “Para nuestra sorpresa les encantó. Después de algunos trámites salieron los papeles para emigrar de manera legal a Miami por cuatro años. Estábamos ilusionados”, sostuvo.

.

Cuando todo le fue mal por las pocas ventas y la competencia Miotti manifestó: “Había invertido mucho dinero, pero no funcionó. ¡Sentí desesperación!”.

Sin embargo, continuó su lucha y en plena pandemia de coronavirus. decidió vender solo churros con una receta familiar que fue probada y aprobada por sus amigos y familia. “Sabía que el producto era de calidad. Lo había probado mi familia y le gustaba, también los vecinos... todos estaban fascinados con el sabor del churro”.

Ahora, Miotti contó que vende "aproximadamente 20.000 unidades al mes” y, además de su sucrusal estilo foodtruck en Pembroke Pines de churros gourmet, lanzó dos luegares de venta más con su marca. “Solo abrimos cinco horas al día y nos visitan 100 personas. Son un éxito, la gente los aprecia mucho", Miotti, quien detalló que en la bandeja familiar que venden, "vienen 14 unidades y cuestan 10 dólares”.

El food truck donde vende los churros.

Por qué decidió vender churros y cuál fue la razón por la que se mudo a Miami

Según contó, el emprendedor decidió vender churros porque "había cierto desconocimiento al respecto" y lo tomó como "una oportunidad". "Los quiero poner de moda. Tampoco quería hacer empanadas o medialunas, hay por todos lados. ¡Quería innovar!", exclamó.

.

Miotti se crió en San Martín, provincia de Buenos aires, está casado con Noelia y tiene cuatro hijos Santino (15), Renata (4) y Delfina (2). Él y su esposa habían decidio mudarse “un poco por la inestabilidad económica y otro poco por ver la mala calidad de vida por la inseguridad cotidiana".

"Veía que los chicos no podían tener ciertas libertades, eso me pesaba y me angustiaba”, señaló el emprendedor, quien también consideró que “mudarse a otro país es empezar de cero, es volver a nacer”.