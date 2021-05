El presidente francés, Emmanuel Macron, cree que los países deben mirar de frente a la historia, asumir sus miserias y por eso se desligó de las polémicas que se generaron por el acto en conmemoración por 200 años de la muerte de Napoleón Bonaparte.

Napoleón murió el 5 de mayo de 1821 en la isla de Santa Elena, donde residió tras su derrota frente a las tropas británicas en la batalla de Waterloo.

Macrón dejó flores en su tumba en la Cúpula de los Inválidos de París y manifestó: "Napoleón Bonaparte forma parte de nosotros".

En el discurso, que duró alrededor de 18 minutos, Macron instó a "no ceder ante la tentación de un proceso anacrónico que consistiría en juzgar el pasado con las leyes del presente", pero a la vez no hizo la vista gorda y no esquivó los crímines ni errores del militar oriundo de Ajacccio.

Además, se refirió al restablecimiento de la esclavitud como "una falta, una traición del espíritu de la Ilustración". "Es parte de nosotros", añadió.

El Jefe de Estado francés se refirió a otro aspecto del homenajeado, a un asiduo lector de novelas, quien es muchas veces comparado con un personaje romántico, con quien, de cierto modo, siente identificación.

L’héritage de Napoléon à notre Nation est éternel.

Nous l’assumons. pic.twitter.com/qASvKLDMtR — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 5, 2021

"A quienes juzgan que los destinos están trazados, las existencias escritas por adelantado, el recorrido del niño de Ajaccio convertido en amo de Europa demuestra claramente que un hombre puede cambiar el curso de la historia", dijo.

"Nos gusta Napoleón porque su vida tiene el sabor de lo posible, porque es una invitación a arriesgarse, a confiar en la imaginación, a ser plenamente uno mismo", prosiguió.

La líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, saludó la "grandeza" del emperador y lamentó que Macron "conmemore a toda prisa" a quien hizo tanto por el país y por el mundo.

El presidente francés Emmanuel Macron y su mujer, ante el panteón de Napoleón.

En cambio, representantes de izquierda, parte del Comité Internacional de los Pueblos Negros, el FKNG y el Movimiento Internacional de Reparación (MIR), emitieron un duro comunicado en el denunciaron estos eventos a un "racista liberticida".

