Un complot para asesinar al presidente ucraniano Volodimir Zelenski fue frustrado por las fuerzas especiales de ese país, informo la agencia de noticias Ukrinform, citando fuentes oficiales.

“Una unidad de las fuerzas de Kadyrov, que vino para matar a nuestro presidente, fue eliminado", dijo el secretario del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional ucraniano, Oleksiy Danilov, en un anuncio televisado.

Así hizo mención a Ramzán Kadyrov, presidente de la república de Chechenia, alineada con Moscú y con Vladimir Putin. Tropas chechenas acompañan a las rusas en la invasión al territorio ucraniano.

"“Recibimos información del servicio de seguridad de Rusia, quienes no desean hacer parte de esta guerra”, dijo Danilov, de acuerdo con información retomada por los diarios The Daily Mirror y The Telegraph.

El presunto intento de asesinato se produce en instancias en que Zelenski está participando de la mesa de negociaciones que intenta obtener un alto el fuego. La primera reunión tuvo lugar el lunes en la frontera ucranio-bielorrusa, junto al río Pripiat. Un segundo encuentro está pautado para este miércoles.

Cómo sigue la guerra entre Rusia y Ucrania

Mientras tanto, una columna de tropas rusas sigue acercándose hacia Kiev. Un ataque con bombas impactó en la torre de la televisión y dejó cinco muertos y cinco heridos, además de afectar un memorial que recuerda la matanza de miles de judíos por el nazismo.

En tanto, en Jarkov, la segunda ciudad en importancia en Ucrania con 1,4 millones de habitantes, proyectiles impactaron los edificios gubernamentales ubicados en la plaza principal de la ciudad. El gobernador regional, Oleg Sinegubov, calificó como "criminal" el ataque, que dejó por lo menos ocho muertos y seis heridos.

Por su parte, el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, dijo que el avance de las tropas sobre Ucrania continuará "hasta lograr los objetivos" prefijados por Moscú. ""Lo esencial para nosotros es proteger a la Federación de Rusia de la amenaza bélica que van creando los países de Occidente, empeñados en usar al pueblo ucraniano en la lucha contra nuestro país", dijo. "Quiero subrayar que los ataques van dirigidos únicamente contra instalaciones militares y se llevan a cabo exclusivamente con armas de alta precisión", agregó.