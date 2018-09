Un tribunal de Perú impuso 12 meses de prisión preventiva a una pareja chilena que intentó llevarse del país a dos mellizos gestados por una mujer que sirvió de vientre de alquiler, informó el poder judicial.Los detenidos son, de 46 años, y su marido, de 48, quienes serán investigados por trata de personas, pero la pareja apeló esta decisión de la Corte Superior del Callao afirmando que los bebés son hijos biológicos del esposo.La pareja, que optó por un vientre de alquiler ante la imposibilidad de tener hijos, fue detenida el 25 de agosto en el aeropuerto Jorge Chávez cuando iba a viajar a Chile con los mellizos nacidos un mes antes en una clínica privada de Lima."La fiscalía hizo un pedido (...) partiendo del supuesto caso de trata de personas, es decir, comprar un bebé para llevarlo con fines de explotación a Chile”, dijo el lunes el abogado de la pareja,, al Canal N."Lo importante es que los niños son biológicamente hijos del señor Jorge Tovar, no estamos hablando de adopción, no estamos hablando de compra de niños como mal entiende la fiscalía y el juzgado”, agregó Cortés, explicando que la pareja intentaba tener hijos desde el año 2010.El médico,, que hizo el tratamiento de reproducción, explicó al diario Correo que el embrión formado por un óvulo donado y espermatozoides de Tovar fue implantado en el útero de una enfermera y de esa forma nacieron los mellizos el 28 de julio."En Perú no existe una ley que regule este tipo de técnicas de reproducción en vientres sustitutos”, dijo la abogada especializada en reproducción humana Chary Rodríguez al diario El Comercio."No se han escuchado los argumentos como han sido expuestos, se ha considerado que hay comercio de menores. La base de dictar la prisión preventiva está totalmente errónea”, comentó el hermano de la chilena detenida,, al citado canal.Los esposos fueron recluidos en centros penales de Lima y el médico tratante también está siendo investigado por la fiscalía.