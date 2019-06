En un clima de tranquilidad y expectativa, millones de uruguayos votaban este domingo en elecciones primarias abiertas a los candidatos presidenciales que el 27 de octubre próximo disputarán unos comicios que aún no tienen un favorito claro.

Uno de los primeros en votar en la mañana del domingo fue el presidente Tabaré Vázquez, quien al salir de su casa en Montevideo habló con la prensa, celebró el anuncio de un preacuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea y evitó discutir cuestiones de candidatos de otros partidos.

Su coalición, el Frente Amplio (FA), gobierna el país desde hace casi 15 años y esta vez por primera vez llevará un candidato presidencial que no pertenece a la histórica generación de Vázquez, del también ex presidente José Mujica o del ex vicepresidente y actual ministro de Economía, Danilo Astori.

El oficialismo debe elegir entre el favorito, el ex intendente de Montevideo de 62 años, Daniel Martínez; la ex ministra de Industria Carolina Cosse, el ex diputado del Partido Comunista y ex sindicalista de la construcción Oscar Andrade, y el ex presidente del Banco Central Mario Bergara, en ese orden de favoritismo según las encuestas previas.

El FA enfrenta por primera vez en más de una década una elección presidencial muy disputada y, por eso, sus precandidatos intentaron evitar cruces agresivos o divisiones difíciles de reparar en la campaña.

Por el contrario, el Partido Nacional (PN, blanco), la principal fuerza opositora del país, atravesó una campaña belicosa a partir de la irrupción del joven multimillonario y hasta hace seis meses desconocido Juan Sartori.

Sartori, quien creció sostenidamente en las encuestas hasta ubicarse segundo y desbancar a un histórico como el senador Jorge Larrañaga, votó temprano y acompañó a su abuela a hacer lo mismo.

Pese al crecimiento de Sartori, las cinco consultoras citadas por el diario El Observador (Equipos, Cifra, Opción, Factum y Radar) registraron que el favorito blanco, por amplia diferencia, es el senador Luis Lacalle Pou.

La única elección primaria que podría tener un resultado muy cerrado es la del Partido Colorado.

El economista Ernesto Talvi es favorito sobre el dos veces ex presidente Julio María Sanguinetti para cuatro de las cinco encuestadoras, mientras para Factum el último tenía mayor intención de voto.

Consciente de que su partido no llegará a una segunda vuelta presidencial, Sanguinetti pidió abiertamente una alianza de los partidos opositores para desbancar al FA en el balotaje del 24 de noviembre.

Entre los favoritos para quedarse hoy con las candidaturas de los partidos más pequeños se destacan Pablo Mieres, del Partido Independiente; Edgardo Novic, del Partido de la Gente, y el ex jefe del Ejército Guido Manini Ríos, del Partido Cabildo Abierto.

Los precandidatos y principales dirigentes mostraron calma y buen humor al votar, como Mujica, que pidió a una radio que pasara el tango "En esta tarde gris", en alusión al mal tiempo, y Cosse, quien explicó por qué iría junto a su madre a ejercer el trámite: "Si no la acompaño, me deshereda", dijo.

En tanto, Sanguinetti destacó que su partido "hace un año estaba en una situación de mucha pesadumbre y hoy en todos los colorados uno siente una gran alegría, una sensación de recuperación, de resurgimiento", según el diario El País.