Una nueva historia surrealista protagonizada por un ticket se volvió viral en Facebook. En este caso ocurrió en un bar del Puerto de Santa María, en Cádiz ( España). El cliente compartió la historia en sus redes y causó diversas reaciones entre los usuario: apoyos, risas y hasta críticas.

Alejandro Sanchéz Nieto visitó el lugar con su esposa y al descubrir el indignante mensaje en decidió presentar una queja ante los responsables del establecimiento, pero como la respuesta no lo dejó satisfecho optó por compartir la historia en internet.

"Me ha pasado hoy uno de los momentos más bochornosos de mi vida, en el bar Embarcadero Puerto de Santa María en la Avenida de la Bajamar", comenzó el relato.

.

"Estábamos tomando una copa, se cayó la sombrilla con la copa recién puesta, me puso chorreando, vino la camarera y le dije que no se preocupara que esas cosas pasan", explicó Nieto.

En ese momento no se preocupó por el incidente ni se molestó por pedir algo para secarse. "Total, seguimos allí y estabamos a gusto, habíamos pagado la copa, y nos pedimos otra". El camarero tomó el pedido, pero en un momento se le cayó el ticket y el hombre descubrió que decía algo más.

"Le pedimos un Larios y el cacique sin limón. Y el mensaje decía: '"cacique sin limón, sus muertos, ya lo podría quitar con los deo el cabron' [sic]", contó.

.

El hombre había pedido un cuba libre elaborado con una marca de ron española sin limón, pero al parecer el mozo quiso hacerle una broma para que tenga que sacar las rodajas de limón con sus dedos.

"Me quería morir, entré dentro para decírselo a la de la barra y sonríe y dice que son cosas entre ellos. Me quita el ticket y lo rompe, no sabía que le hice una foto", contó.

Y denunció: "En 20 minutos no salió ni dios a disculparse. Entró mi mujer a pagar y le dijeron lo mismo, que eso es una broma entre camareros, que ellos no pensaban eso. Se medio disculpó y yo, que estaba fuera, ni media".

Ante tal situación, el cliente decidió compartir lo ocurrido en un grupo de Facebook y calificó la situación como "uno de los momentos más bochornosos" de su vida. "Ahora si queréis ir, ya sabéis lo que piensan de sus clientes", agregó.

.

La reacción de los usuarios de Facebook

Algunos usuarios habituales del restaurante El Embarcadero (donde supuestamente ocurrieron los hechos), no tardaron en reaccionar. "Soy cliente habitual de ese bar y jamás he visto una mala cara ni un mal comentario por parte de los camareros que trabajan allí", aseguró un usuario del mismo grupo de Facebook, mientras otros se alarmaron por lo ocurrido y aseguraron que se trató de un "motivo de despido".

Aunque también hubo persona que le recomendaron restarle importancia al asunto y tomárselo con humor: "Perdona que me ría, yo veo eso en el ticket y me lo tomo a guasa".

Y otros sostuvieron que su racción fu exagerada "De verdad, los clientes a veces sois lo peor, si es una coña... Os encanta jugar con el trabajo ajeno".