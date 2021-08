Mundo 12-08-2021 07:29 Enojado por la llegada de Messi, un hincha del clásico rival del PSG destrozó varios televisores a las patadas

El mundo del fútbol se vio revolucionado por la incorporación del delantero argentino al club parisino. Pero no todos lo tomaron de la misma manera. Un hincha del Marsella se enojó y no tuvo mejor idea que destruir algunas pantallas de TV al grito de "Fuck You Messi”.