El Servicio Secreto interceptó "dos paquetes sospechosos" que iban dirigidos a las casas de los ex presidentes estadounidenses Barack Obama y Bill Clinton, según información oficial.



La Policía Federal y el Servicio Secreto están investigando videos de las cámaras de vigilancia para determinar si los paquetes fueron enviados por correo o entregado de otra manera.



Los "paquetes sospechosos" fueron "inmediatamente identificados en inspecciones de rutina" y los destinatarios "no los recibieron ni estuvieron en riesgo de recibirlos", se apuntó en un comunicado.



Uno de los paquetes tenía como destino la residencia de los Clinton en la localidad de Chappaqua, al norte del estado de Nueva York, y fue hallado el martes.



El otro envío, para Obama, fue descubierto este miércoles. Si bien en un principio se informó que el paquete estaba dirigido a su casa en Washington, no se descartan sus oficinas como destino.