El presidente ruso, Vladimir Putin, denunció el martes en Kemerovo, Siberia, una "negligencia criminal" en el incendio en un centro comercial que dejó 64 muertos de los cuales 41 niños.



"El primer sentimiento cuando hablamos de la cantidad de niños muertos no es el de llorar, es de gritar. Y cuando escucho lo que se dice aquí, francamente surgen otros sentimientos", dijo Putin en declaraciones retransmitidas por la televisión durante una visita a Kemerovo, la ciudad de Siberia Occidental donde se produjo el dramático incendio.



Putin se reunió con varios importantes responsables locales y nacionales, reunidos en Kemerovo.



"Hablamos de demografía y perdemos a tanta gente. ¿Debido a qué? Por negligencia criminal, por descuido", declaró Putin.



"Lo que ha pasado aquí no son hostilidades, no es un estallido de metano en una mina. La gente había venido a descansar. Había niños", agregó el presidente, según las declaraciones difundidas por el servicio de prensa del Kremlin.



Putin hizo esas declaraciones después hacer una ofrenda floral cerca del centro comercial y observar un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la tragedia.



Luego visitó a los heridos en un hospital de la ciudad.



Un joven herido de 18 años que escapó al incendio saltando de un cuarto piso, Ivan Zavarzin, explicó que "mucha gente no creyó en la gravedad de lo que pasaba en los primeros minutos, creían que era un simulacro", según la página internet del Kremlin.





Los niños de varias escuelas de las localidades de los alrededores de Kemerovo estaban en el cine del centro comercial cuando comenzó el incendio, en salas que, según testigos citados por la prensa rusa, estaban cerradas con llave.



El lunes las autoridades rusas denunciaron que el centro comercial no respetaba las normas de seguridad. En particular destacaron que las salidas de emergencia estaban cerradas y las alarmas antiincendio no funcionaron.



Aún no se esclareció no obstante las circunstancias que provocaron el inicio del siniestro.

El balance oficial sigue siendo de al menos 64 muertos. Una fuente de los servicios de emergencia declaró a la agencia Ria Novosti que entre ellos hay 41 niños.



El Comité de Investigación, instancia a cargo de las principales investigaciones criminales en Rusia, dijo que descubrió "violaciones flagrantes" a las reglas de seguridad, tanto en la construcción como en la explotación del centro comercial abierto en 2013.



Cinco personas fueron detenidas, entre ellas el arrendatario del local en donde comenzó el incendio, el director de la empresa que gestiona el centro comercial y un miembro de una empresa a cargo de la seguridad, sospechoso de haber desconectado el sistema de anuncios sonoros cuando comenzó el incendio, según el comité.



El centro comercial, que tenía sauna, varias salas de cine y restaurantes, era muy frecuentado los domingos.



En esta ciudad, así como en otras partes del país, la rabia se hacía escuchar el martes. Los incendios de este tipo son muy frecuentes en Rusia. Varios centenares de personas manifestaron el martes en el centro de Kemerovo, ciudad industrial de más de 500.000 habitantes.



"Mi opinión, es que el gobierno que gestiona el país es el culpable. La cantidad de bomberos no era suficiente. El país más rico no tiene suficientes helicópteros. ¿Por qué? '¡No hay dinero, pero aguanten!’", declaró un manifestantes según imágenes difundidas en Twitter en alusión a declaraciones del primer ministro Dimitri Medvedev que escandalizaron en 2016.



Numerosos rumores circularon en Kemerovo evocando una cantidad de víctimas más importante que la anunciada oficialmente, lo que llevó al alcalde, Ilia Serediuk, a dar acceso a las morgues de la ciudad a un grupo de manifestantes para que constataran ellos mismos que el balance anunciado por las autoridades era exacto.



Todos los años numerosas personas mueren en incendios en Rusia, generalmente facilitados por la aplicación laxista de las normas de seguridad. En diciembre de 2015, 23 pacientes de un hospital psiquiátrico del suroeste de Rusia murieron en el incendio de una construcción de madera.



En 2013 otros dos incendios en establecimientos psiquiátricos provocaron la muerte respectivamente de 37 y 38 personas. El peor incendio de la historia reciente de Rusia se produjo en una discoteca de Perm en 2009. 156 personas murieron.

